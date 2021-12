Votação A Fazenda: parcial da enquete aponta quem sai na 11ª roça

Solange, Rico, Dayane e Marina estão na décima primeira berlinda da temporada e correm risco de deixar a competição, mas um deles ainda terá a sorte de escapar desta disputa por permanência. Quem vai sair amanhã, quinta-feira (2)? Consultamos a parcial da enquete do DCI nesta manhã de quarta (1) para descobrir como anda a votação A Fazenda!

VOTE EM QUEM DEVE SAIR: enquete A Fazenda 2021

Quem sai na votação de A Fazenda?

A consulta feita nesta manhã de quarta (1) aponta Dayane Melo como a peoa com o menor favoritismo entre os participantes desta roça. Por enquanto, a modelo soma 73,49% dos mais de 12 mil votos computados até agora na enquete ‘quem deve sair’. Ela lidera a votação de A Fazenda do DCI com folga.

A segunda posição é de Marina Ferrari, a influenciadora digital tem 16,12% dos votos, uma diferença de 57,37% para o primeiro lugar. Solange vem em terceiro, com 7,70% na votação de A Fazenda do DCI.

Em último e aparentemente tranquilo nesta votação de A Fazenda 2021, Rico soma apenas 2,67% e tem chances de permanecer no jogo pelo R$ 1,5 milhão.

Como foi formada a roça?

Solange foi a primeira roceira a sentar no banquinho da berlinda esta semana, ela foi a indicação de MC Gui, o atual fazendeiro. Depois disso, foi dada a largada para a votação da casa para definir o segundo roceiro. Rico foi o mais citado entre os confinados e não conseguiu escapar.

Quando sentou no banquinho, o ex-De Férias Com o Ex pôde puxar alguém da baia e optou por Dayane Melo. Em seguida, a dinâmica do Resta Um foi cancelada, por causa da chama vermelha, e Sthe Matos precisou escolher duas pessoas para uma nova votação na 11ª formação de roça de A Fazenda 13: ela optou por Aline e Marina. Quem se deu mal nessa foi Marina, que foi a mais votada e se tornou a quarta roceira da semana.

Dynho Alves não podia ser votado, pois antes de tudo começar, ele abriu a chama amarela e ficou imune.

Quem votou em quem na primeira votação de A Fazenda:

Aline Mineiro votou em: Sthe Matos

Dynho Alves votou em: Rico Melquiades

Dayane Mello votou em: Rico Melquiades

Solange Gomes optou por Sthe Matos na votação de A Fazenda

Arcrebiano votou em: Rico Melquiades

Marina Ferrari votou em: Sthe Matos

Sthe Matos votou em: Rico Melquiades

Mileide Mihaile votou em: Rico Melquiades

Rico Melquiades optou por Sthe Matos na votação de A Fazenda

Quem votou em quem na segunda votação de A Fazenda:

Mileide votou em Aline

Dayane votou em Marina

Solange votou em Marina

Aline optou por Marina na votação de A Fazenda

Dynho votou em Marina

Marina votou em Aline

Sthe votou em Marina

Rico votou em Aline

Bil votou em Aline

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Dayane está fora da disputa pelo chapéu, a modelo foi vetada por Marina Ferrari, que ganhou a vantagem ao ser a quarta roceira da semana. Assim, quem irá participar da Prova do Fazendeiro: Solange, Rico e Marina. Dayane já está confirmada na 11ª roça, pois a única forma de escapar da berlinda é com a disputa do fazendeiro.

Assista ao momento com o vídeo de A Fazenda:

Vote também – Enquete A Fazenda 2021: Quem deve ser o fazendeiro?