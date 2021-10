Votação A Fazenda: parcial da enquete aponta novo eliminado

Valentina, Gui Araújo, Arcrebiano e Lary Bottino estão na roça da Fazenda 2021. Mas quem deve dar adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão e sair na quinta? Consultamos a parcial da enquete do DCI, na manhã de quarta-feira, 20 de outubro, para ver como anda a opinião do público.

Votação A Fazenda – Quem vai sair?

De acordo com a enquete do DCI, Valentina é quem deve ser eliminada. A peoa recebeu até agora 39,10% das intenções dos votos para sair do reality; o número é equivalente a 18 mil votos.

Em seguida vem Gui Araújo, com a segunda maior porcentagem de rejeição: 29,35% dos votos querem o participante fora. A diferença para Valentina é de 9,75%, o que pode indicar uma reviravolta até a votação final.

Já o terceiro lugar pertence a Lary Bottino, a ex-De Férias com o ex soma até agora 20,92% dos votos para sair. Na lanterna, e aparentemente longe do perigo, aparece Arcrebiano. O ex-BBB21 tem apenas 10,52% dos votos do público.

Como foi a formação de roça na Fazenda 2021?

Arcrebiano foi o primeiro peão a sentar no banquinho de roceiro desta semana, o modelo foi a indicação da fazendeira Dayane Mello. Em seguida, foi a vez da casa escolher quem seria o segundo participante na roça da semana. Rico foi o peão com o maior número de votos, 6 no total, mas a votação de A Fazenda tomou um rumo inesperado por causa da chama vermelha, que estava com MC Gui. O cantor pôde anular cinco votos, assim o humorista escapou da roça e Gui Araújo, que estava com 3 votos, se tornou o mais votado da noite.

Gui resolveu puxar Valentina da baia e em seguida a influenciadora digital deu início ao Resta Um, última dinâmica da noite. Lary Bottino acabou sobrando e se tornou a quarta roceira.

Quem votou em quem:

Lary Bottino votou em Aline Mineiro

Aline Mineiro votou em Gui Araújo

Arcrebiano votou em Rico Melquiades

Rico Melquiades votou em Gui Araújo

Dynho votou em Rico Melquiades

Erasmo Viana votou em Marina Ferrari

Marina Ferrari votou em Rico Melquiades

MC Gui escolheu em Rico Melquiades na votação de A Fazenda

Gui Araújo votou em Rico Melquiades

Solange Gomes votou em Sthe Matos

Tati Quebra Barraco votou em Rico Melquiades

Tiago Piquilo votou em Sthe Matos

Valentina Francavilla votou em Gui Araújo

Mileide Mihaile votou em Aline Mineiro

Sthe Matos escolheu em Tiago Piquilo na votação de A Fazenda

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Valentina foi a peoa vetada durante a noite de votação em A Fazenda, sendo assim, a ex-ajudante do Ratinho já está automaticamente na roça da semana e não terá a chance de escapar da berlinda e usar o chapéu de fazendeira. A apresentadora foi vetada pela quarta roceira, Lary Bottino, que sobrou na dinâmica do Resta Um.

Arcrebiano, Gui Araújo e Lary vão competir na noite desta quarta-feira (20), em uma prova ao vivo, que definirá o novo chefão, ou chefona, da casa durante esta semana. Até agora, os fazendeiros da temporada foram: Gui Araújo – duas vezes, Erika, Rico e Dayane Mello.

