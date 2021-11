Votação A Fazenda: parcial de enquete aponta quem sai na oitava roça

Gui Araújo, Dayane Mello, Sthe Matos e Tiago Piquilo estão na nova roça do reality show rural da TV Record. Mas nem tudo está perdido para um deles, alguém terá a chance de escapar da berlinda e ainda voltar com o chapéu de chefão da semana na disputa do fazendeiro, hoje, quarta-feira (10). Para ter uma noção de que lado o público está, consultamos a parcial da votação de A Fazenda 2021 na enquete do DCI.

Quem sai na votação de A Fazenda?

Por enquanto, Dayane é a participante com a maior antipatia do público na enquete ‘Quem deve sair na 8º roça’. A modelo está com 48,83% dos quase 19 mil votos computados até agora.

Sthe Matos assume a segunda posição na parcial da votação de A Fazenda 2021 com 32,58% dos votos, uma diferença de 16,25% em relação ao percentual de Dayane.

A terceira colocação na votação de A Fazenda 13 é de Gui Araújo, o ex de Anitta está com 13,96% até agora. Na lanterna da parcial está Tiago, com apenas 4,60% dos votos para sair do reality, o cantor parece estar tranquilo na briga pela permanência.

Como foi a formação de roça?

Marina Ferrari era a atual fazendeira e por isso foi a primeira a votar na noite de ontem, terça (9). A influenciadora digital indicou Dayane Mello, que ocupou o primeiro banquinho. Em seguida, chegou o momento dos participantes votarem, Sthe Matos acabou na berlinda com 6 votos.

Como segunda roceira, Sthe assumiu a missão de puxar alguém da baia, a famosa colocou então Tiago na berlinda. A noite de votação de A Fazenda continuou e foi realizado o ‘Resta Um’. Gui Araújo sobrou no jogo e se tornou o quarto roceiro da semana.

Rico e Mileide não podiam ser votados porque o ex-De Férias com o Ex venceu a disputa do lampião e usou a chama amarela para ficar imune, além disso ele pôde imunizar outra pessoa. Aline ficou com a chama vermelha em mãos, ela tinha duas opções: ficar com R$ 5 mil e deixar o Resta Um acontecer, ou optar por R$ 10 mil e indicar o quarto roceiro. Ela preferiu não cancelar o Resta Um e ganhou R$ 5 mil.

Quem votou em quem na roça?

Aline Mineiro votou em: Sthe Matos

Dynho Alves votou em: Solange Gomes

Dayane Mello votou em: Sthe Matos

MC Gui votou em: Solange Gomes

Gui Araújo votou em: Valentina Francavilla

Valentina Francavilla optou por Sthe Matos na votação de A Fazenda

Solange Gomes votou em: Sthe Matos

Rico Melquiades votou em: Sthe Matos

Arcrebiano votou em: Valentina Francavilla

Sthe Matos votou em: Solange Gomes

Tiago Piquilo votou em: Sthe Matos

Mileide Mihaile votou em: Solange Gomes

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Tiago está de fora da disputa pelo chapéu de fazendeiro e por isso já está automaticamente na oitava roça da temporada. O cantor foi vetado por Gui Araújo durante a noite de votação de A Fazenda, que ganhou o direito de escolher quem ficaria de fora da prova por ser o quarto roceiro da semana.

