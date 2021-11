Votação A Fazenda: parcial de enquete indica quem sai hoje – 25/11

Arcrebiano, Dayane e Gui Araújo estão em perigo, um dos três deixará o reality show rural ainda hoje, quinta-feira (25) e se despedirá de vez da chance de levar o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. Quem será o novo eliminado? Para descobrirmos essa resposta, foi realizada uma consulta na parcial da votação A Fazenda na enquete do DCI nesta manhã de dia de eliminação.

Quem sai na votação de A Fazenda?

Dayane é a peoa com a maior antipatia do público na enquete ‘quem deve sair’ até agora, de acordo com a consulta desta manhã de quinta. Porém, é difícil que a posição da modelo na parcial mude muito ao longo do dia, já que ela assume o primeiro lugar com uma grande distância dos demais participantes, somando 75,06% dos mais de 72 mil votos contabilizados até agora.

O segundo lugar na parcial da votação de A Fazenda é de Gui Araújo, que tem por enquanto 14,01% dos votos. A diferença entre a primeira e segunda posição da enquete é de 61,05%, assim, a famosa terá que batalhar se quiser vencer a disputa por permanência.

Em último lugar está Arcrebiano, com grandes chances de ficar. O ex-BBB21 tem apenas 10,87% dos votos para sair na parcial da votação de A Fazenda na enquete do DCI.

Como votar no R7

O processo é fácil, rápido e simples, não exige nenhum tipo de identificação e deixa o usuário votar quantas vezes quiser, sem limite de conta ou IP. Porém, é sempre bom lembrar: a votação de A Fazenda no R7 é para ficar, ou seja, vote em quem deseja salvar! Cuidado para não se confundir e votar muitas vezes naquele participante que você deseja ver fora do programa.

Para votar e ajudar Dayane, Gui Araújo ou Arcrebiano, vá ao site da Record, o R7 https://www.r7.com/, em seguida clique na aba do programa e logo você verá a enquete oficial do reality show nesta nova página. Clique na votação e selecione o participante que desejar salvar, em seguida selecione a caixinha ‘sou humano’ e então confirme a decisão no botão ‘votar’.

Você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado pelo sistema do programa e então poderá repetir o processo se quiser votar mais vezes.

Quem venceu a Prova do Fazendeiro?

MC Gui foi o sortudo desta semana, o peão derrotou Arcreabiano e Dayane Mello na disputa pelo chapéu de fazendeiro e virou o novo chefão da casa. Gui Araújo não pôde participar da Prova do Fazendeiro, pois foi vetado por Arcrebiano durante a noite de votação para a formação de berlinda em A Fazenda, na última terça-feira (23).

Assista o vídeo de A Fazenda 2021 e veja como foi a disputa:

