Votação A Fazenda: parcial de enquete mostra quem sai hoje – 18/11

Valentina, Solange e Aline estão na berlinda desta semana do reality show rural da Record. Uma delas se despedirá do prêmio de R$ 1,5 milhão ainda hoje, quinta-feira (18). Quem vai perder a disputa? Consultamos a parcial da votação A Fazenda na enquete do DCI para descobrir essa resposta.

VOTE EM QUEM DEVE SAIR: VALENTINA, ALINE, OU SOLANGE

Votação de A Fazenda indica quem sai do reality

Na consulta realizada nesta manhã de quinta-feira, Valentina aparece muito a frente das demais competidores desta roça, a ex-assistente de palco de Ratinho tem até agora 81,95% dos mais de 48 mil votos computados na enquete ‘quem sai’. Aparentemente bem longe do favoritismo do público, a italiana está na liderança do ranking com folga.

O segundo lugar na votação parcial de A Fazenda é de Solange, a ex-Banheiro do Gugu tem até o momento 10,41% dos votos. A diferença entre a primeira e segunda posição é de 71,54%.

Em último na parcial de votação de A Fazenda está Aline Mineiro. A influenciadora digital soma apenas 7,74% e parece ter chance de continuar no jogo.

Como votar no R7

A votação oficial de A Fazenda 2021 já está liberada no site do programa e você não precisa de um cadastro para conseguir ajudar Valentina, Solange ou Aline a ficar, o processo é bem simples.

A primeira coisa a ser citada é que a enquete do R7 pergunta ‘quem deve ficar’, ou seja, você precisa ajudar o seu participante favorito e votar nele, cuidado para não se confundir e acabar votando no adversário ao pensar que deve eliminar alguém.

Vá ao site da Record, https://www.r7.com/, em seguida clique na aba do reality show. Você encontrará a enquete de votação de A Fazenda logo no começo desta nova página, clique nela. Em seguida, confira os nomes e fotos dos participantes que estão na roça e clique em quem deseja salvar.

Selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs e em seguida confirme a sua decisão ao clicar em ‘votar’. Você receberá uma mensagem que informa que o seu voto foi computado. Pronto! Agora é só repetir o processo quantas vezes quiser.

Quem venceu a Prova do Fazendeiro?

Rico derrotou Solange e Valentina na disputa realizada na noite de quarta-feira (17) e assumiu o chapéu de fazendeiro pela segunda vez na temporada. Além de escapar da votação popular, na próxima formação de roça de A Fazenda o peão estará imune e poderá indicar qualquer participante para a berlinda.

A eliminação de Solange, Aline ou Valentina acontecerá nesta noite de quinta-feira, às 22h45, depois de Quando Chama o Coração, de acordo com a programação oficial da Record TV.

