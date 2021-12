Votação A Fazenda: parcial diz quem deve ser o próximo eliminado

Solange, Dynho, Mileide e Aline estão na décima segunda roça do reality show rural da Record. Porém, um deles ainda terá a sorte de escapar e voltar como fazendeiro para a sede. Quem sai amanhã, quinta-feira (9)? Consultamos a parcial da enquete de votação de A Fazenda DCI nesta manhã de quarta (8) para saber de que lado o público está nesta briga.

Quem sai na votação parcial de A Fazenda?

A consulta da manhã desta quarta (8) apontou Dynho como o participante com a maior antipatia do público nesta nova roça do programa. O dançarino tem 45,14% dos mais de 33 mil votos computados até agora e assume a liderança da votação de A Fazenda na enquete ‘quem deve sair’ com certa folga.

O segundo lugar é de Solange, a ex-Banheira do Gugu tem por enquanto 22,67% dos votos, uma diferença de 22,47% em relação aos números de Dynho.

Em terceiro vem Aline, a ex-Panicat soma até agora 19,47% na votação de A Fazenda. Quem está em último e com a menor porcentagem na enquete é Mileide, a famosa soma 12,63% dos votos.

Como a roça foi formada?

Fazendeiro desta semana, Rico foi o primeiro peão a falar na votação de A Fazenda, o Ex-De Férias com o Ex indicou Dynho direto para a roça. Em seguida, foi dada a largada para todos os participantes votarem. Arcrebiano foi o mais citado e acabou no segundo banquinho, porém, ele teve sorte e conseguiu escapar da berlinda por causa da Chama Vermelha, que estava com Dynho.

O dançarino teve o poder de trocar um dos roceiros, assim, ele tirou Arcrebiano da roça e colocou Mileide Mihaile no lugar. Antes de ser salvo, Arcrebiano havia puxado Aline Mineiro da baia para a berlinda. Solange foi parar no banquinho de roceira, pois sobrou no ‘Resta Um’.

Quem votou em quem:

Aline Mineiro votou em: Arcrebiano

Dynho Alves votou em: Mileide

Solange Gomes votou em: MC Gui

Arcrebiano votou em: MC Gui

Marina Ferrari optou por MC Gui na votação de A Fazenda

Sthe Matos votou em: Arcrebiano

Mileide Mihaile votou em: Arcrebiano

MC Gui votou em: Arcrebiano

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro?

Mileide foi vetada da disputa pelo chapéu, a influenciadora digital foi a escolha de Solange, que por ser a quarta roceira tinha o poder de decisão. Assim, nesta noite de quarta-feira (8), Solange, Dynho e Aline vão competir para ver quem vai escapar da roça. Mileide não tem chances de fugir da votação popular de A Fazenda e já está confirmada na berlinda.

