Votação A Fazenda: parcial da enquete aponta quem sai na 9ª roça

Valentina Francavilla, Aline Mineiro, Rico Melquiades e Solange Gomes estão na nona berlinda da temporada. Alguém ainda vai escapar desta briga pela permanência e um será eliminado na noite de quinta-feira (19). Confira como foi a noite de votação de A Fazenda desta terça (17) e qual o nome apontado como novo eliminado pela parcial da enquete do DCI!

VOTE EM QUEM DEVE SAIR: VALENTINA, ALINE, RICO OU SOLANGE

Quem vai sair na votação de A Fazenda 2021?

Em consulta a enquete do DCI na manhã desta quarta, quem aparece como a possível eliminada da semana é Valentina. A ex-assistente de palco do Programa do Ratinho tem a maior rejeição do público na enquete ‘quem deve sair’ por enquanto, somando 78,91% das intenções dos votos para deixar o reality.

No segundo lugar do ranking está Aline. A peoa está com 8,25% na votação de A Fazenda. Apesar de estar na segunda posição, a ex-panicat está com uma porcentagem bem abaixo de Valentina, uma diferença de 70,66%.

A votação de A Fazenda 2021 sobre quem deve sair na parcial do DCI traz Rico em terceiro, o humorista soma 6,66% dos votos do público. A última posição é de Solange, a ex-banheira do Gugu tem 6,17% na enquete até agora.

Como a roça foi formada?

Gui Araújo é o atual fazendeiro, por isso ele foi o primeiro a votar na noite de berlinda. O ex-De Férias com o ex indicou Aline para o banquinho de roceira. A justificativa do peão foi que a influenciadora não se compromete com nada no programa.

Em seguida, foi dada a largada para a votação entre os participantes de A Fazenda. Rico acabou sendo o mais citado pelos confinados e foi parar no segundo banquinho de roceiro com 6 votos. Ele então pôde puxar alguém da baia, Dayane levou a pior, mas acabou sendo salva por Dynho, que tinha uma das chamas do poder em mãos. O dançarino então tirou Dayane da roça e colocou Valentina no lugar.

Solange sobrou na dinâmica do ‘Resta Um’ e por isso foi parar no quarto banquinho de roceira da semana.

Quem votou em quem em A Fazenda?

Aline Mineiro votou em: Dynho Alves

Dynho Alves votou em: Rico Melquiades

Dayane Mello votou em: Rico Melquiades

MC Gui votou em: Rico Melquiades

Valentina Francavilla optou por Rico Melquiades na votação de A Fazenda 13

Solange Gomes votou em: Valentina

Rico Melquiades votou em: Dynho Alves

Arcrebiano votou em: Rico Melquiades

Marina Ferrari optou por Dynho Alves na votação de A Fazenda

Sthe Matos votou em: Rico Melquiades

Mileide Mihaile votou em: Valentina

Quem foi vetado da prova do fazendeiro?

Aline Mineiro foi vetada por Solange, que teve o direito de tirar alguém da disputa pelo chapéu por ser a quarta roceira. Valentina não podia ser escolhida, pois o poder da chama vermelha, que estava com MC Gui, definiu que a ex-Programa do Ratinho estava salva do veto e assim garantida na prova.

Por estar vetada e não poder participar da disputa do fazendeiro, Aline já está garantida na nona roça de A Fazenda.

Leia também – Enquete Fazenda 2021: Rico deve se vingar de Dayane?