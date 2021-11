Votação UOL A Fazenda indica quem sai hoje (18/11)

Nesta quinta-feira (18), mais um peão dirá adeus ao prêmio de R$1,5 milhão de A Fazenda 13. Aline Mineiro, Solange Gomes e Valentina Francavilla estão na berlinda e uma delas vai deixar a sede. Enquanto o programa ao vivo não começa, a votação do UOL de A Fazenda aponta quem deve sair hoje do reality rural.

Votação UOL A Fazenda 2021

Até a tarde desta quinta, de acordo com a enquete do UOL, Solange Gomes é a favorita para continuar, com 45,89% dos votos. Aline Mineiro vem logo atrás, somando 40,50% da preferência da audiência. Sendo assim, quem deve sair hoje é Valentina Francavilla, que tem apenas 13,61% das intenções de votos para ficar.

A enquete do DCI aponta para um resultado similar. Para 46,35% dos leitores, quem deve ficar é a ex-musa da banheira do Gugu. A ex-panicat está em segundo lugar, com 39,29% dos votos. A menos querida é a ex-assistente de palco do Ratinho, que deve ser eliminada com apenas 14,36%. Vote na enquete e deixe sua opinião.

Em A Fazenda, o público deve votar em que deve ficar, e não sair. Vale lembrar que as enquetes do UOL e DCI não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação.

Como foi a formação da roça?

Gui Araújo, fazendeiro da semana, indicou Aline Mineiro para a roça. A peoa deu início a votação aberta e seu amigo Rico Melquiades foi o mais votado pelos outros jogadores, com seis votos.

O ex-MTV puxou Dayane Mello da baia, a chamando de “cobra caninana” – a cena viralizou na internet. No resta um, Solange Gomes não foi salva por ninguém e acabou ocupando o quarto banquinho ao lado dos outros roceiros.

Porém, o poder do lampião guardava uma surpresa. Dono da chama amarela, Dynho livrou Dayane da roça e colocou Valentina em seu lugar.

Na quarta-feira, Rico Melquiades venceu a prova do fazendeiro e se livrou da berlinda.