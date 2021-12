Votação UOL indica quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2021

A décima terceira temporada do reality show rural da Record está no fim e logo descobriremos quem entre Rico, Solange, Arcrebiano ou Marina vai levar a bolada de R$ 1,5 milhão para casa, mais o título de campeão. Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 2021?

Rico está se consolidando como o favorito para ganhar A Fazenda 2021. Em consulta feita a enquete do UOL, 10h30 desta quarta (15), o influencer já havia recebido 52,53% dos votos para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Já na votação da enquete do DCI, que já tinha computado mais de 50 mil votos, 55,65% das intenções dos votos era para o peão.

Além disso, Rico foi o que mais cresceu nas redes sociais ao longo do programa, o que mostra sua força entre o público. Quanto entrou no reality show, o humorista tinha cerca de 400 mil seguidores no Instagram, atualmente o famoso soma 3,3 milhões de fãs na rede social.

Arcrebiano está em segundo lugar em ambas as enquetes – 34,97% no DCI e 34,05% no UOL – e Solange e Marina disputam as últimas posições, com baixas porcentagens.

Votação A Fazenda 2021 no R7

Rico é o favorito para ganhar A Fazenda 2021, você pode ajudá-lo a continuar com a vantagem ou pode optar por ajudar Solange, Marina ou Arcrebiano e tentar derrubar o ex-De Férias com o Ex do pódio. Para isso, é necessário votar! O processo é bem simples e iremos te guiar no passo a passo:

Acesse o site da Record, o R7 (https://www.r7.com/) e clique na aba do reality show. Em seguida, clique na enquete “Quem você quer que vença A Fazenda 13?”, estará na parte superior desta nova página, e confira os nomes dos participantes e fotos de cada um deles.

Escolheu em quem vai votar? Clique no peão desejado, seja ele o favorito para ganhar A Fazenda 2021 ou não, e depois selecione a caixinha ‘sou humano’ da verificação de robôs. Agora é só apertar o botão ‘votar’ e pronto! Você poderá repetir o processo quantas vezes quiser, não é necessário ter nenhuma conta no site. A única obrigatoriedade no processo é que a pessoa que deseja votar em um dos finalistas esteja em território nacional.

Que dia é a final da Fazenda?

Para saber se Rico, o favorito para ganhar A Fazenda 2021, realmente levará a coroa de campeão para casa, sintonize na TV Record amanhã, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. A atração começa às 22h45, depois da exibição de Quanto Chama o Coração.

Você pode acompanhar o programa pela televisão ou aba “No Ar” do Playplus gratuitamente durante a exibição ao vivo.

