Votar no R7 A Fazenda 2021: como salvar Bil, MC Gui, Marina ou Aline

Marina, Arcrebiano, MC Gui e Aline estão competindo na primeira roça especial da temporada, em que dois participantes serão eliminados. Para votar no R7 em A Fazenda 2021, o processo é simples e você pode contribuir no destino dos participantes. Quem merece o grande prêmio? Saiba como ajudar alguém a permanecer no programa.

Como votar no R7 em A Fazenda 2021

O primeiro passo é acessar o site oficial da Record no endereço https://www.r7.com/. Confira as abas do site e clique na do reality show rural. Uma nova página será aberta e nela você encontrará a enquete oficial do programa logo no início.

Clique na enquete, confira os nomes e fotos dos competidores e então clique naquele que deseja salvar. É sempre bom lembrar que as votações na Record são para ficar, ou seja, sempre vote no seu favorito, o participante com a menor porcentagem é eliminado do programa.

Quando já tiver decidido se irá votar em Marina, Arcrebiano, MC Gui ou Aline, clique na foto do peão para votar na enquete de A Fazenda 2021 do R7. Depois, é só passar pela verificação de robôs ao selecionar ‘sou humano’ e confirmar a decisão no botão ‘votar’.

Não é preciso ter login no site para conseguir votar e o processo pode ser repetido quantas vezes necessário, mas há uma regra: apenas votos em território nacional são válidos.

A votação será encerrada ainda hoje, segunda-feira (13), durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu. Após a eliminação dupla, uma nova votação vai ser realizada, para definir mais dois finalistas.

Quem fica x Quem sai: como está a votação agora?

O DCI publicou duas enquetes de A Fazenda 2021, uma para o público votar em “quem deve ficar” e outra sobre “quem deve sair”. Ambas foram consultadas no final da manhã desta segunda-feira (13), dia de eliminação. Confira os resultados:

Quem sai

Na parcial sobre quem deve sair do reality show, MC Gui está na frente dos demais participantes com folga, o funkeiro soma até o momento 45,37% dos mais de 160 mil votos computados até agora. A segunda colocação é de Aline, que está com 24,78% dos votos.

Em terceiro vem Arcrebiano com 18,15%, o último lugar no ranking é de Marina, que tem até o momento 11,65%.

Quem fica

Já na outra enquete, em que o público deve votar em quem deve permanecer em A Fazenda 2021, o primeiro lugar é disparo de Arcrebiano. O ex-BBB tem 47,29% dos mais de 34 mil votos somados. O segundo lugar é de Aline, que tem 19,36% dos votos e o terceiro lugar é de Marina, com 17,41%.

A lanterna da lista é de MC Gui, que soma 15,88% dos votos para ficar.

VOTE EM QUEM DEVE SAIR

Quando é a final?

O grande dia será na próxima quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Está previsto que a grande noite comece às 22h45, depois de Quando Chama o Coração. Serão quatro finalistas, dois peões da primeira roça especial e dois da segunda roça especial da temporada.

