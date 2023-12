Agora: enquete de quem vai sair da Fazenda 15 hoje

Veja quem vai sair da Fazenda 15 de acordo com as parciais. Votação pode surpreender - Foto: Reprodução/Instagram/@nadjapessoa/@cezar.black/Record

Quem vai sair da Fazenda 15 hoje, quinta-feira, 7, entre Cezar Black, Nadja Pessoa e Yuri Meirelles depende do público, que terá no total 24 horas de votação para definir a 11ª roça. Como o R7.com não libera parcial de sua enquete, as parciais são essenciais para entender o andamento da disputa por permanência.

Quem vai sair da Fazenda?

Yuri Meirelles vem sendo apontado como quem vai sair da Fazenda 15 hoje pela enquete do DCI, que pergunta ao público quem merece deixar o jogo. O peão está com uma alta rejeição na parcial do site, somando 49,2% dos mais de 24 mil votos somados até o meio-dia de hoje.

Nadja Pessoa fica com o segundo lugar da parcial e contabiliza por enquanto 35,7% dos votos. Sua distância para a posição de Yuri não é tão grande, chegando a uma diferença de 13,5% até o momento.

Quem parece estar respirando com certa tranquilidade na parcial e está com menos chance de ser quem vai sair da Fazenda 15 hoje é Cezar Black, que fica no último lugar com apenas 15,1% da rejeição.

Votação A Fazenda porcentagem UOL

A enquete do UOL vai de contramão a do DCI e apresenta um cenário diferente, com Cezar Black como quem vai sair da Fazenda 15 hoje. Nesta parcial, os votos são para ficar e o ex-BBB aparece na lanterna com 29,14% dos 21 mil votos computados até então.

Nadja Pessoa está em segundo lugar, mas com uma porcentagem próxima a do adversário, 31,50%, o que mostra que eles estão brigando pela colocação. Já Yuri Meirelles aparece em melhor posição, com 39,36% da preferência do público.

12h00

Yuri Meirelles: 39,36%

Nadja Pessoa: 31,50%

Cezar Black: 29,14%

09h00

Yuri Meirelles: 39,94%

Nadja Pessoa: 31,38%

Cezar Black: 28,68%

08h30

Yuri Meirelles: 41,01%

Cezar Black: 29,66%

Nadja Pessoa: 29,33%

Enquete Votalhada quem sai da fazenda hoje

Outra parcial muito consultada sobre quem vai sair da Fazenda é a do Votalhada, que faz análise baseada em outros sites. Esta votação tem se mostrado menos previsível que as das roças passadas do programa e por aqui Nadja Pessoa é a apontada como a eliminada da vez.

A análise mais recente do Votalhada reuniu as parciais de 10 sites, o que contabilizou 276 mil votos, que apontam a saída de Nadja. A peoa tem 31,88% da rejeição e assume o último lugar. Já Cezar Black, vem colado nela com 32,45%, enquanto Yuri está um pouco mais a frente, com 35,67% do favoritismo no primeiro lugar.

Nadja também leva a pior na análise das redes sociais, com uma diferença ainda maior. Ao conferir 15 enquetes de perfis no Twitter, a peoa aparece na parcial com apenas 14,33% dos mais de 115 mil votos computados. Cezar Black fica em segundo novamente com 36,52% e Yuri é o líder da votação, com 49,15% dos votos para ficar.

Na votação dos canais do Youtube, o mesmo cenário se repete. De 19 enquetes consultadas, o que resultou em 398 mil votos conferidos, Nadja ficou com 14,63% dos votos e amargou mais uma vez na terceira posição, sendo seguida por Cezar com 31,33% e Yuri com 54,04%.

