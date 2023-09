A Fazenda 15: 6 peões vão participar da 1ª prova do fazendeiro hoje

A Fazenda 15 já começou com tudo e os participantes realizaram a primeira prova da temporada, que serviu de seletiva para definir quem vai competir na prova do fazendeiro da semana. Os sortudos da vez foram Yuri Meirelles, WL Guimarães, Radamés Martins, Marcia Fu, Henrique Martins e Alessandra Cariúcha. Hoje, quarta-feira, 20, alguém será coroado com o cobiçado chapéu do programa e na próxima terça-feira terá um grande poder em mãos.

Como foi a primeira fase da Prova do Fazendeiro

Uma prova de agilidade e equilíbrio foi realizada em A Fazenda 15 para definir quem teria a chance de brigar pela primeiro prova do fazendeiro. Na dinâmica exibida na estreia do programa, duelos eram realizados em uma plataforma. Cada peão sentava em um banco giratório e depois tinha que correr para conseguir pegar o mascote Galinho antes do adversário. Foram realizados nove desafios na primeira fase e depois mais seis na segunda.

Um nome era sorteado pela apresentadora Adriane Galisteu e ele tinha o direito de escolher quem seria o seu adversário. O primeiro duelo foi entre André Gonçalves e Tonzão Chagas. Depois, seguiram Rachel Sheherazade contra Kally Fonseca, Cariucha e Marcia Fu, Lily Nobre e Jaque, Simioni e Jenny Miranda, Henrique Martins e Sander, WL Guimarães e Lucas Souza, Radamés e Laranjinha, Yuri Meirelles e Nathalia Valente. Passaram para a fase final Cariucha, Racuel, Marcia Fu, Jenny, Yuri, Lily, Radamés, Tonzão, Henrique, André, Laranjinha e WL.

WL Guimarães, Radamés Martins, Marcia Fu, Henrique Martins e Cariúcha derrotaram os colegas de confinamento e vão poder brigar pelo chapéu nesta quarta-feira, ao vivo. Quem entre os seis participantes ganhar a disputa vai dividir as tarefas do confinamento entre os peões, terá regalias no confinamento como acesso ao Rancho e ainda terá a missão de enviar alguém direto para a berlinda na primeira formação de roça, na próxima terça-feira, 26.

Como esta é a primeira semana de A Fazenda 15, será a única vez na temporada em que contará com uma seletiva para definir quem compete na prova do fazendeiro. Nas próximas semanas, o programa assumirá a dinâmica de sempre e os únicos participantes que brigarão pelo chapéu serão os roceiros, ou seja, os que tiveram o azar de cair na berlinda da semana durante a votação da casa.

Para quem está curioso para descobrir como será a primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 15 a dica é ficar de olho na página do Galistour no R7, site oficial da emissora. Geralmente, Adriane Galisteu dá alguns spoilers dos bastidores do programa e das disputas em pequenos vídeos que são publicados por lá antes do início do programa na Record TV.

Que horas começa a prova do fazendeiro hoje - 20/09

A Fazenda 15 está marcada para começar hoje às 22h30 (horário de Brasília), depois da série Quando Chama o Coração, segundo a programação oficial do canal. A prova do fazendeiro é exibida ao vivo, diferente de outras disputas do programa, como a briga pelo lampião do poder.

Para assistir a prova do fazendeiro ao vivo, você pode conferir tudo ao sintonizar na TV Record por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Caso prefira ver online pelo seu celular ou outro dispositivo, você consegue fazer isso totalmente de graça pelo Playplus, que permite que clientes não pagantes acompanhem a programação da emissora em tempo real.

Para conseguir isso, sua única obrigação será criar uma conta gratuita no Playplus. Você vai acessar o endereço https://www.playplus.com/ e depois clicar em "faça um teste grátis". Você deverá selecionar o "Play Gratuito" e apertar "avançar". Será necessário informar alguns dados pessoais como nome, e-mail e celular.

Após a confirmação da sua conta, você já está liberado para usar a plataforma streaming e conferir o conteúdo gratuito. Clique na aba "No Ar" na hora em que a primeira prova do fazendeiro de A Fazenda 15 estiver para começar, selecione o canal da Record e pronto!

Leia também: com quem André Gonçalves já foi casado?