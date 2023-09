A Fazenda 15 ao vivo: como assistir o paiol 24 horas

A pré-estreia de A Fazenda 15 na segunda-feira, 18, apresentou ao público dez celebridades que ficarão confinadas até quinta-feira, 21, enquanto tentam convencer a audiência de que merecem entrar no reality. Além da TV, também é possível acompanhar tudo pela internet. A boa notícia é que o Playplus está com o sinal aberto.

Os nomes dos participantes que entraram direto na sede foram anunciados na última quinta-feira. Entre os competidores de maior destaque, está a jornalista Rachel Sheherazade, que surpreendeu os internautas ao ser confirmada no elenco.

Os famosos confirmados são: WL Guimarães (influenciador digital); Nathalia Valente (influenciadora digital); Jaquelline Grohalski (ex-BBB); Lucas Souza (militar e ex-marido de Jojo Toddynho); Kamila Simioni (empresária); Rachel Sheherazade (jornalista); Cariúcha (cantora e meme); Jenny Miranda (mãe de Bia Miranda); Kally Fonseca (cantora); Olívia Nobre (cantora e filha de Dudu Nobre); Tonzão Chagas (cantor); Yuri Meirelles (modelo); Radamés Furlan (jogador de futebol); Darlan Cunha (ator); Henrique Martins (modelo); André Gonçalves (ator); Sander Mecca (cantor); Márcia Fu (ex-jogadora de vôlei).

Os participantes do Paiol são Nadja Pessoa, Cézar Black, JP Venancios, Shayan, Alicia X, Erick Ricarte, Whendy Tavares, Igor Freitas, Sol do Deboche e Lumena.

A Fazenda 15 segue o mesmo cronograma dos anos anteriores, com Prova de Fogo, formação de roça, eliminação, Prova do Fazendeiro, festas, além das dinâmicas extras para aumentar o 'fogo no feno' em Itapecerica da Serra. O programa fica no ar até dezembro, quando ocorre a grande final.

Como assistir A Fazenda 15 online?

O público pode acompanhar A Fazenda 15 e toda a temporada através do PlayPlus. O sinal está liberado para o paiol, então os fãs do reality já podem se conectar.

Passo 1: acesse o PlayPlus no navegador do seu celular ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store ou Google Play;

Passo 2: clique em 'faça um teste grátis' na página inicial e escolha a opção 'Play gratuito'. O cadastro gratuito dá acesso ao sinal da Record, além da programação local de cada praça e trechos de conteúdos da emissora;

Passo 3: crie sua conta preenchendo os dados: nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google;

Passo 4: clique em 'no ar' no canto superior para assistir A Fazenda 2023 ao vivo. A transmissão começará em poucos segundos.

Para assistir câmeras 24 horas

Para assistir as câmeras 24 horas do reality show, você usará seu login e senha para entrar na plataforma, assim como no passo a passo acima.

1 - Depois, clique em "No Ar", no canto superior esquerdo e então aperte em "veja agora" em um dos nove sinais disponíveis.

2 - Pronto! Agora é só decidir quais câmeras você vai acompanhar.

3 - Se quiser assistir os programas na íntegra ou quiser ver trechos cortados das brigas, festas e momentos gerais do programa, use a barra de pesquisa - no canto superior direito - e pesquisa por A Fazenda 14. Você também pode abaixar a sua barra de rolagem e selecionar o programa na aba "reality shows".

