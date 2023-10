A Fazenda 15: Cariúcha já trabalhou na Globo?

A influenciadora digital Cariúcha, 39, falou sobre a Globo durante A Fazenda 2023. A peoa comparou o reality rural com o Big Brother Brasil, da emissora concorrente, o que fez com que a produção cortasse o áudio do pay-per-view. Para quem não se lembra, a humorista ficou famosa justamente por aparecer em uma matéria do Profissão Repórter.

Como Cariúcha ficou famosa?

Alessandra Cariúcha nunca trabalhou na Globo, mas se tornou um meme após aparecer em uma reportagem feita por Caco Barcellos em 2009, após perder o concurso Garota na Laje. A peoa ficou brava por sair derrotada e soltou a frase "eu sou bonita, não tenho estria, não fiz uma cirurgia plástica. Sou toda natural, eu sou bonita pra caramba", que viralizou.

Depois do sucesso na web, Cariúcha voltou a aparecer na Globo em junho de 2021, doze anos depois do surgimento do meme. Caco Barcellos visitou a influenciadora digital, que investiu na carreira de cantora nos últimos anos e se tornou líder de um grupo de funk. Apesar de já ter aparecido na emissora algumas vezes, a carioca nunca teve de fato um vínculo empregatício.

A repercussão do meme fez com que a carioca mudasse de vida. Cariúcha conseguiu comprar o próprio apartamento e abriu uma loja de perucas, além de ter começado a ser notada pelos produtores musicais. No Instagram, ela soma mais de 758 mil seguidores. Ela também é rival declarada de Jojo Todynho, com quem já teve várias brigas públicas.

A cantora também revelou ao Profissão Repórter que fez harmonização facial e brincou com o meme. “Gente, eu deixei de ser toda natural. Fiz os lábios, preenchimento de olheiras - eu estava com as olheiras muito fundas - e botox, porque eu estava começando a ficar com pé de galinha", disse.

Neste ano, Cariúcha foi convidada para fazer parte do elenco de A Fazenda 2023. A carioca, no entanto, está sendo bastante criticada nas redes sociais.

Relacionado: VAR A Fazenda 2023: o que Rachel Sheherazade falou para Cariúcha?

O que a peoa falou sobre a Globo?

Cariúcha falou sobre o Big Brother Brasil durante uma conversa com Kamila Simioni e comparou A Fazenda com o programa da Globo, o que desagradou a produção do programa.

As duas estavam deitadas no quarto da sede quando Cariúcha disse que "o outro reality" era mais fácil, pois os participantes não precisam fazer nada. A cantora se referiu às tarefas e aos cuidados com os animais que os peões precisam ter obrigatoriamente enquanto estão no programa.

Lily Nobre retrucou dizendo que há provas de resistência, mas Cariúcha rebateu dizendo que isso é o de menos. Simioni concordou com a amiga e disse que prefere isso do que ter que lidar com as fezes dos animais.

As peoas também preferem a dinâmica de votação do reality concorrente - elas estavam bravas porque Jaquelline venceu a Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda após ter levado doze votos durante a formação da roça. "Lá não tem essa dinâmica de roça, volta fazendeiro. É um pela casa e um pelo líder", disse Cariúcha.

O áudio do pay-per-view disponibilizado pelo PlayPlus foi cortado em seguida. Quando as cenas voltaram a ser transmitidas, as peoas já estavam falando de outro assunto. É possível que a produção tenha chamado a atenção das participantes por estarem falando da concorrência.

Ao contrário da Record, a Globo não costuma "reciclar" participantes de reality shows. Celebridades que estiveram em outros programas de confinamento não são chamadas para fazer parte do elenco do BBB, que desde 2020 divide os moradores da casa mais vigiada do Brasil em anônimos e famosos.

Relacionado: A Fazenda 2023: entenda a treta entre Cariúcha e Lucas Souza