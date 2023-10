A Fazenda 15: distribuição de tarefas de Jenny tem treta com Sheherazade

Fazendeira teve atrito com Rachel sobre tarefa.

A distribuição das tarefas da semana de A Fazenda 15 não foi tranquila nesta manhã de quinta-feira, 19, como nas divisões anteriores da temporada. A fazendeira Jenny acabou discutindo com Rachel Sheherazade, que afirmou que não trabalhará nos próximos dias, o que pode causar punição para os peões.

Para dar início a distribuição de tarefas da semana, Jenny escolheu colocar Cesar Black e Alicia X no trato da vaca e do touro de A Fazenda 15 esta semana. Em seguida, ela selecionou Nadja Pessoa para o cavalo, mas a peoa pediu para fazer os porcos novamente e a fazendeira permitiu. O problema começou logo depois, quando Jenny escolheu Rachel Sheherazade para ficar com as ovelhas.

"Tive função essa semana, fiquei no lixo essa semana. Então não vou pegar função não", disse a jornalista. "Tudo bem, mas não é pesado não. Vai pegar função", rebateu a fazendeira. "Vou não, aí você vai ter que fazer", discutiu a ex-âncora do SBT.

As duas começaram a bater boca e Rachel Sheherazade afirmou: "quando o peão não faz, o fazendeiro tem que fazer, leia o manual. Eu estou avisando que não tenho condição de fazer essa semana, porque fiquei com o lixo, estou cansada, estou cheia de roxos aqui do peso que levei. Então essa semana não vou fazer função porque tem pessoas suficientes para fazer".

"Eu fiz o lixo, fiz vaca... Faz show, é contigo mesmo", acusou Jenny. "Estou avisando pessoal, vai dar punição porque não vou fazer", disse a loira para os colegas de confinamento. "Tá bom, então toma punição e você mostra sua cara lá fora", reclamou a mãe de Bia Miranda. "Você é a fazendeira, você tem que fazer na ausência do peão", reafirmou Sheherazade. "Tudo bem, eu faço, sem problema algum", disse a fazendeira.

Depois da confusão, a divisão de tarefas continuou e Jenny colocou Lucas no lixo e Henrique no maneio da câmera, mas a briga não acabou, porque Raquel provocou a fazendeira: "começando hoje sua função, as ovelhas". "Meu amor, não tenho medo de trabalhar não. Quem tem medo de trabalhar é você", respondeu a influencer. "Então trabalha, porque trabalhei a semana inteira", disse a paraibana.

Por fim, Jenny escolheu Radamés para as aves, Jaquelline para a horta, Kally nas mini-cabras e Shayan para o cavalo. Jenny foi aplaudida pelos participantes de A Fazenda 15 ao final da divisão, mas ambas saíram da divisão reclamando, com direito a Jenny chamando a jornalista de folgada.

Vaca: Cézar e Alícia

Cavalo: Shay

Ovelhas: Rachel

Mini-Cabras: Kally

Porcos: Nadja

Aves: Radamés

Horta e Plantas: Jaquelline

Lixo: Lucas

Câmera: Henrique

Como Rachel já afirmou que não trabalhará essa semana, sobrarão para ajudar os peões nas tarefas apenas Lucas e Marcia. Apenas os moradores da baia e o fazendeiro da semana podem auxiliar segundo as regras do programa.

O que Rachel falou para Jenny realmente faz parte do manual do reality show, se ela não fizer a própria função, Jenny terá que ficar com a tarefa ou os peões serão punidos. Nos próximos dias, o público vai conferir se a jornalista realmente cumprirá a promessa de não trabalhar.

Como Kally e Nadja Pessoa estão na roça desta semana, se uma delas for eliminada suas tarefas terão que ser remanejadas. Já André Gonçalves não foi escolhido para nenhum trabalho, então se for eliminado não afetará a divisão de Jenny nesta semana de A Fazenda 15.

