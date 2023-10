A Fazenda 15: distribuição de tarefas de Yuri como fazendeiro pela 2ª vez

Yuri Meirelles venceu a prova do fazendeiro pela segunda vez em A Fazenda 15 e escapou da roça da semana. Com isso, o peão ganhou obrigações e regalias no confinamento, sendo sua primeira tarefa sob o chapéu a distribuição de tarefas da semana entre os confinados. Na manhã desta quinta-feira, 12 de outubro, o modelo decidiu quem cuidará de cada animal nos próximos dias.

Divisão de tarefas de A Fazenda 15 pelo fazendeiro Yuri

A distribuição de tarefas de Yuri começou com muita animação e comemoração de seus aliados. O rapaz agradeceu os aplausos e começou com a tarefa da vaca e do touro, escolhendo Jaquelline, a antiga fazendeira, para o trato dessa semana. Quem ficará com a ex-BBB na tarefa será André Gonçalves, que também já foi fazendeiro em A Fazenda 15.

Para as mini cabras, Yuri escolheu o aliado WL Guimarães, e para as ovelhas outra de suas colegas, a cantora Lily Nobre. O cavalo será cuidado por Alixia X. Já Henrique Martins, Yuri decidiu deixar de folga das tarefas obrigatórias diárias dos animais e área externa dos próximos dias e comentou que o rapaz ficará livre para ajudar na casa.

Os porcos serão tarefa de Simioni esta semana e o fazendeiro Yuri brincou que a aliada precisará trabalhar essa semana porque já dormiu muito. O modelo também disse que Nadja pediu para cuidar dos porcos, mas como a vencedora do Paiol cuidou dessa tarefa na semana passada, resolveu deixar a atividade nas mãos de Simioni desta vez.

Yuri escolheu Rachel Sheherazade para as hortas e plantas, mas a jornalista pediu para trocar pelo lixo. "Muito pesado para ir lá e botar", comentou a loira. O fazendeiro insistiu que a tarefa não era pesada, mas ela pediu novamente pelo lixo e ele permitiu, o que lhe rendeu agradecimentos da ex-âncora.

Lucas Souza ficaria com o lixo pelo planejamento de Yuri, mas com a troca pedida por Sheherazade, ele resolveu deixar o ex-marido de Jojo Todynho no cuidado das plantas de A Fazenda 15. As aves ficarão com Cezar Black e por fim Shay foi escolhido para o manuseio da câmera de A Fazenda 15.

Divisão das tarefas do fazendeiro Yuri:

Vaca e touro: Jaquelline e André Gonçalves

Cavalo: Alicia X

Ovelhas: Lily Nobre

Mini cabras: WL Guimarães

Porcos: Simioni

Aves: Cezar Black

Horta e Plantas: Lucas Souza

Lixo: Rachel Sheherazade

Câmera: Shay

Quem está na baia esta semana em A Fazenda 15

Os peões que estão na baia esta semana e poderão ajudar nas tarefas diárias obrigatórias do confinamento são Shayan, Radamés e Cariúcha. Além deles, apenas o fazendeiro Yuri pode auxiliar os confinados nas atividades segundo as regras do programa. O próprio modelo era um dos moradores da baia desta semana, mas se deu bem ao vencer a prova do fazendeiro e se mudou para a sede. Yuri e Cariúcha foram parar na baia por perderem a prova de fogo, já Shay e Radamés foram puxados.

Como Shayan e Cariúcha estão na roça desta semana ao lado de Marcia Fu, a saída deles pode modificar a dinâmica. Se Cariúcha sair, como ela não recebeu tarefas para os próximos dias, só o que mudará é a quantidade de ajuda que os peões terão do moradores da baia. Já se Shayan sair, outra pessoa terá que assumir sua tarefa no manuseio da câmera que grava as tarefas dos confinados, além de a baia ficar desfalcada.

Se Marcia Fu for a eliminada da vez neste terceira roça, nada mudará, já que ela não ganhou nenhuma tarefa durante o novo reinado de Yuri e também não está na baia esta semana.

