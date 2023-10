A Fazenda 15: divisão de tarefas da fazendeira Jaquelline deixa Black insatisfeito

Jaquelline derrotou Laranjinha e Sander Mecca na prova do fazendeiro e agora é a nova chefona do pedaço. Sua primeira tarefa na nova posição foi a divisão das tarefas dos peões para os próximos dias no reality show. A separação foi realizada nesta manhã de quinta-feira, 5, e ocorreu de forma tranquila, mas não agradou todo mundo. Mais tarde, Cezar Black reclamou que havia pedido outro trabalho para a ex-BBB, mas não foi atendido.

Como ficou a divisão de tarefas de A Fazenda 15 de Jaquelline

A divisão de tarefas de Jaquelline em A Fazenda 15 hoje não contou com tretas, mas causou certo desconforto. A famosa colocou Cezar Black e Jenny Miranda para o trato da vaca e do touro, o que não agradou o ex-BBB. Em papo com WL durante a gravação de sua tarefa, Cezar Black contou que pediu para ficar com o cavalo Colorado, mas não foi escutado pela fazendeiro, que cedeu o cuidado do bicho para seu aliado Lucas Souza.

O enfermeiro neonatal justificou que a colega de confinamento deu uma "pirraçada" porque ele votou nela na última roça e completou: "teve esse embate com a Jaquelline (...) Ela achou que ia me afetar, mas sem chance, nada me abala. Quando a gente vem, vem pronto para tudo. Vocês não vão me ver chorando ou pedindo arrego".

Na divisão das tarefas para os demais, a fazendeira não recebeu reclamações dos participantes. Alguns confinados já haviam solicitados algumas tarefas específicas para ela na noite de ontem, após sua vitória na briga pelo chapéu, e outros foram selecionados na hora da distribuição.

Jaquelline colocou Kally Fonseca nas ovelhas, Marcia Fu nas mini cabras, Nadja Pessoa vai cuidar dos porcos, Radamés ficará com as aves e WL será o responsável por filmar com o celular designado para conferir as atividades diárias dos participantes por ângulos que as câmeras fixas do programa não pegam.

Antes de terminar a divisão das tarefas, a fazenda Jaquelline perguntou quem gostaria de ficar com o lixo e a horta. Ninguém se pronunciou, então ela colocou Alessandra Cariúcha no lixo, uma das tarefas menos queridas entre os confinados. A ex-BBB perguntou pela última vez sobre a horta ou então escolheria alguém, mas Henrique Martins se prontificou a ficar com o trabalho e então a distribuição foi encerrada com uma salva de palmas para a ex-BBB.

Quem ficou com o que na divisão das tarefas da fazendeira Jaquelline:

Vaca e touro: Jenny Miranda e Cesar Black

Cavalo: Lucas Souza

Ovelhas: Kally Fonseca

Porcos: Nadja Pessoa

Aves: Radamés Martins

Horta e Plantas: Henrique Martins

Lixo: Cariúcha

Câmera: WL Guimarães

VÍDEO - Assista a reclamação de Cezar Black sobre a divisão das tarefas de A Fazenda 15 por Jaquelline:

Quem está na baia esta semana e pode ajudar nas tarefas

Os moradores da baia desta semana são a cantora e influencer Alicia X, a jornalista Rachel Sheherazade, o tiktoker WL Guimarães e o ator Laranjinha. Apenas eles e a fazendeira da semana, Jaquelline, podem auxiliar os participantes que precisarem de ajuda em alguma tarefa. Se um confinado designado para outra atividade ou que tenha ficado sem função resolver ajudar alguém, os peões serão punidos.

Alicia e WL foram parar na moradia do cavalo Colorado porque perderam a prova de fogo da semana e cada um pôde puxar um colega de confinamento para dividir o lugar, que é temido por muitos no reality show e não regalias como chuveiro quente e privada com descarga.

aranjinha é o único morador da baia que está na roça da semana, mas não ganhou tarefas de Jaquelline. Sendo assim, se ele for eliminado, a divisão não muda. Os outros roceiros são Tonzão e Sander, que também não ganharam trabalho. Então se um deles deixar o programa, as funções continuarão as mesmas.

