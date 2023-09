A Fazenda 15 faz 1ª festa hoje; veja detalhes e horário

Nesta sexta-feira, 22 de setembro, a partir das 22h30 (horário de Brasília), os peões de A Fazenda 15 vão participar da primeira festa da temporada! A atração será temática de uma das marcas patrocinadoras do programa e contará com a interação do público pela internet. Veja como será o momento e como você pode acompanhar tudo ao vivo!

Tema da festa de A Fazenda 15

A primeira festa de A Fazenda 15 será do Kwai, aplicativo de vídeos curtos que patrocina o reality show rural pela primeira vez e também foi tema da decoração do Paiol deste ano. A comemoração trará muito brilho e contará com a participação do público de uma forma interativa.

Quem quiser ter a chance de aparecer terá que participar da atividade "Vem Brilhar com #AFazendaNoKwai" no aplicativo, que já está no ar há alguns dias. Os participantes da ação terão que postar um vídeo usando a música de Viny Cantor, vencedor da terceira edição do concurso Talento São João, e fazer uma dancinha criativa. Os vídeos mais elaborados serão exibidos durante a festa de A Fazenda 15.

Além de ser um momento de comemoração, muita comida e bebida, a primeira festa promete ter tretas. Os primeiros dias de confinamento já contaram com algumas brigas e o nascimento de rivalidades. Rachel Sheherazade discutiu com Kamila Simioni, Cariúcha e Jenny Miranda bateram boca, assim como Lucas Souza e Cariúcha. Quando os peões ficam bêbados no programa, é comum que as desavenças do dia a dia voltem a ser tema e acabem em discussões.

Para quem não conhece a programação de A Fazenda, não há mais de uma festa por semana no programa. Diferente de realities da concorrência, como o BBB, que conta com comemorações no meio da semana e também no fim de semana, na atração da Record isso só ocorre nas sextas-feiras. A festa é encerrada na madrugada de sábado e depois disso os peões só repetem a atividade na semana seguinte.

Também não é comum que eles tenham acesso a bebidas durante a semana, só se for alguma ação patrocinada. Assim, com a raridade, a maioria se joga no álcool quando chega a sexta-feira, por ser o único dia em que eles tem acesso a isso.

Como acompanhar a festa de A Fazenda 15

Os primeiros 15 minutos de festa você poderá acompanhar pela televisão. Segundo a programação da Record, A Fazenda 15 vai começar hoje às 22h30 e acabar pouco depois, às 22h45. Porém, não se preocupe porque você poderá conferir tudo ao vivo pelo Playplus.

Quem quiser assistir a festa de A Fazenda 15 é só assinar o plano mensal da plataforma streaming, que custa R$ 15,90, e terá acesso a todas as câmeras do confinamento. Para quem nunca foi cliente do serviço antes, são oferecidos 14 dias grátis.

Caso queira assinar agora mesmo para poder assistir a festa a noite, é só acessar o endereço https://www.playplus.com/, depois clicar em "cadastre-se" em seguida em "plano Playplus". O site pedirá alguns de seus dados, como nome, e-mail, CPF, data de nascimento e celular. Escolha a senha que usará no site e confirme sua conta com o SMS que será enviado para o seu aparelho.

Depois, é só acessar a plataforma streaming, clicar na aba de realities e procurar pelo sinal ao vivo de A Fazenda 15. Você pode ficar conectado no sinal 1, que é o principal e passeia pela casa, mostrando as cenas mais importantes do momento, mas também pode clicar nos outros sinais que mostram pontos específicos da casa, como quarto, sala, entre outros.

Além disso, o aplicativo do Kwai, que patrocina a festa de A Fazenda 15 de hoje, tem uma câmera exclusiva na casa em que os participantes podem mandar recados ao público, além de um celular que pode ser usado pelos peões para registrar momentos. Se você acessar a página oficial do reality show no aplicativo, pode ver esse conteúdo por lá.

