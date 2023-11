A Fazenda 15: horário da 7ª Prova de Fogo hoje, domingo (05/11)

Mais uma Prova de Fogo será realizada neste domingo, 5, em A Fazenda 15. Os peões vão disputar os Poderes da Chama, e quem vencer terá benefícios durante a formação da próxima roça, enquanto os perdedores vão direto para a Baia. A transmissão é feita ao vivo pelo PlayPlus.

Que horas começa A Prova de Fogo hoje?

A Prova de Fogo é realizada nas tardes de domingo, sem horário definido. O público que deseja acompanhar a competição precisa ficar ligado no PlayPlus a partir das 14h e aguardar o início da disputa. Geralmente, a produção coloca alguns avisos nos players do pay-per-view anunciando que a prova vai começar em breve.

Não são todos os peões que participam da Prova de Fogo. É realizado um sorteio para escolher quem serão os famosos que terão a chance de disputar os Poderes da Chama, enquanto os demais aguardam na sede. Os sorteados se encaminham para o Provódromo e aguardam as instruções de Adriane Galisteu enquanto se preparam.

Logo após a definição do vencedor, a Baia da semana é anunciada. Os peões que perderam também puxam alguns rivais para cumprirem o castigo nos próximos dias, e vale lembrar que quem está dormindo do lado de fora da sede não pode ser votado durante a roça.

Na terça-feira, o dono dos Poderes da Chama escolherá um pergaminho para guardar para si e outro para entregar para um colega ou rival, dependendo do comando. Os peões só poderão ler o que está escrito em cada um após a autorização de Galisteu.

Qual o poder da Chama Laranja?

O público pode escolher qual deve ser o poder da Chama Laranja até o início da Prova do Fogo. A votação é realizada exclusivamente pelo aplicativo do Kwai e o resultado será anunciado por Galisteu antes da competição pelos lampião.

As opções da semana são: A) escolha outro peão, ele está imune à indicação do Fazendeiro, mas todo voto que ele receber terá peso dois. B) troque o segundo roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede.

Relacionado: Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality

Como assistir a Prova de Fogo ao vivo?

Apenas os assinantes do PlayPlus conseguem assistir à prova ao vivo. Mesmo para membros pagantes, a disputa não é exibida na íntegra, já que os melhores momentos só vão ao ar durante o programa de segunda-feira. Hoje, o programa é bastante curto e terá apenas 15 minutos de duração, nos quais o público confere os principais momentos das últimas 24 horas da rotina dos peões e um flash do "jogo da discórdia". A dinâmica só é exibida na íntegra também para quem tem o pay-per-view.

Para acompanhar os trechos da competição e saber quem está na Baia, siga os passos:

Passo 1: acesse o PlayPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em (https://www.playplus.com/) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará duas opções "Faça um teste grátis" ou a assinatura. Escolha a alternativa que dá direito pay-per-view e faça o cadastro para ter acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora, e ao reality durante 24 horas.

Passo 3: preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo. Em seguida, insira a forma de pagamento e conclua a assinatura.

Passo 4: clique em no "No ar" no canto superior da tela e selecione A Fazenda 2023. As provas são transmitidas pelo sinal 1.

Relacionado: Maior rejeição A Fazenda 15: ranking com as eliminações