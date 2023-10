A Fazenda 15: horário da Live do Eliminado com Simioni

A empresária Kamila Simioni participa da Live do Eliminado nesta sexta-feira, 27, após deixar A Fazenda 15 na quinta roça. A peoa perdeu a disputa contra Cezar Black e Kally Fonseca na berlinda desta semana semana e disse adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Hoje, ela responde as perguntas do público ao lado de Lucas Selfie.

Que horas começa a Live do Eliminado?

A Live do Eliminado com Kamila Simioni está marcada para às 21h, horário de Brasília. A transmissão é feita gratuitamente para todo a audiência através dos canais oficiais de A Fazenda na web. A empresária será entrevistada novamente por Lucas Selfie.

Há várias maneiras de assistir a Live do Eliminado de hoje. A transmissão é feita nos seguintes canais:

YouTube: acesse o canal de A Fazenda 15 (https://www.youtube.com/@afazenda/) e clique em 'ao vivo' no horário indicado.

R7: acesse a página de A Fazenda 15 no R7 e entre na aba 'conteúdos exclusivos'. Um player será disponibilizado no horário da transmissão.

Kwai: baixe o aplicativo na App Store, para iOS, ou no Google Play, para Android. Se você já tem um registro, basta entrar em sua conta e procurar por @afazendarecord. Se não, crie seu perfil para ter acesso ao conteúdo. O player também será disponibilizado no horário da entrevista.

Facebook: a entrevista será transmitida ao vivo na página oficial de A Fazenda 15.

X (Twitter): os principais trechos da entrevista são publicados na conta do Twitter de A Fazenda.

Como participar da Live?

A Live com o Eliminado é uma entrevista extra que acontece semanalmente sob o comando de Lucas Selfie. Ao contrário da Cabine de Descompressão, exibida somente para os assinantes do Globoplay, todos os internautas conseguem acompanhar o papo.

O apresentador exibe alguns dos trechos mais marcantes da passagem da peoa pelo programa, além de levar perguntas da audiência. O público pode deixar suas dúvidas no chat da transmissão do YouTube, Kwai e Facebook ou através da hashtag #LivedoEliminado no Twitter. Simioni também participa de uma dinâmica no final do papo.

A peoa segue cumprindo a agenda de entrevistas. No domingo, vai ao ar o quadro 'A Fazenda - Última Chance' no programa Hora do Faro. Simioni será sabatinada por um time de jornalistas e esclarecerá as principais polêmicas de sua passagem pelo confinamento de Itapecerica da Serra. A empresária também distribui plaquinhas com adjetivos positivos e negativos para os peões que seguem no jogo.

Kamila Simioni foi eliminada com rejeição

A peoa foi mais uma participante de A Fazenda 15 que deixou o programa com rejeição. Simioni recebeu apenas 8,88% dos votos em uma disputa contra Kally Fonseca e Cezar Black, que não tiveram as porcentagens exibidas. Kamila era próxima do grupo dos 'crias', que está sofrendo rejeição nas redes sociais, o que explica o baixo percentual.

Simioni caiu na roça após sobrar na dinâmica do Resta Um e ficou furiosa, principalmente com Márcia Fu, por ter sido esquecida pelos colegas. A empresária participou da Prova do Fazendeiro, mas perdeu a disputa para Lucas Souza e não conseguiu escapar da berlinda.

Ao longo de sua trajetória no programa, a empresária foi bastante criticada pelo público, principalmente por ter duvidado de Adriane Galisteu e da produção do reality após a apresentadora intervir em uma situação envolvendo Rachel Sheherazade e Cariúcha. Algumas falas da ex-peoa também pegaram mal, principalmente quando ela apontou que teria visto piolhos no cabelo de Lily Nobre. Além disso, o público pediu a expulsão da participante após ela atingir Radamés Martins no rosto com suas tranças.