A Fazenda 15: Jaquelline joga água no rosto de Kally em briga

Os ânimos ficaram exaltados em A Fazenda 15 mais uma vez na manhã desta quinta-feira, 2, após uma briga entre Kally Fonseca e Jaquelline. Antes aliadas, as duas peoas discutiram após a cantora questionar André Gonçalves sobre a formação da roça. A ex-BBB até jogou um copo d'água no rosto da artista e precisou ser contida pelos outros participantes.

O que aconteceu entre Jaquelline e Kally em A Fazenda 15?

A confusão começou depois que Kally questionou André sobre as escolhas do ator durante a formação da roça e o motivo pelo qual ele a chamou de mentirosa. Jaquelline, que também estava na cozinha, ouvia a conversa, que logo se tornou uma briga.

Kally inicialmente fazia parte do grupo Pôr do Sol, como é chamada a aliança entre André, Lucas Souza e Jaquelline, mas algumas de suas atitudes deixaram os peões descontentes. Durante a briga, a artista afirmou que os Paioleiros (Cezar Black, Shayan e Alicia X) só queriam defender o ator, o ex-marido de Jojo e a ex-BBB, mas foi chamada de mentirosa pelo ex-global.

Estava armada a confusão. Jaquelline disse que a amiga trocou o grupo "por causa de macho", dando início a uma briga generalizada. Em determinado momento, Kally foi para o quarto, para onde a ex-BBB também foi, e a cantora pediu para que a influenciadora digital saísse do cômodo.

Kally jogou um copo d'água na direção de Jaquelline, mas o líquido nem chegou perto de atingir a peoa. No entanto, a ex-BBB revidou, e a água pegou no rosto da rival. Novamente, as duas precisaram ser contidas pelos outros colegas.

Jaquelline e Kally eram amigas, mas desentendimentos ao longo do jogo azedaram a relação de vez. As duas trocaram acusações e ofensas, como "falsa" e "machista".

Veja como foi a briga entre Kally e Jaquelline:

Jaque representou. Bateu Levou. A Kally tá totalmente descontrolada. Mudou totalmente de personalidade. Jaque representou todo o Twitter jogando água na cara da Kally. #AFazenda pic.twitter.com/Q17bh9o4ug — GaLindo (@_gaaliindo) November 2, 2023

🚨VEJA: Esse foi o momento em que Kally disse que o Paiol só queria defender o Pôr do Sol. André a chamou de mentirosa e Jaquelline disse que ela trocou eles por causa de macho #AFazenda pic.twitter.com/6BBk4iHaFa — CHOQUEI (@choquei) November 2, 2023

