A Fazenda 15: Nathalia Valente teve polêmica com tatuagem; relembre

Quem conhece Nathalia Valente sabe que a influenciadora digital de 20 anos já passou por polêmicas, entre elas está uma tatuagem que rende até processo. Será que vem fogo no feno aí? Vem conhecer a história da peoa de A Fazenda 15.

O que aconteceu com a tatuagem da Nathalia Valente?

Em junho de 2022, Nathalia Valente fez uma tatuagem de cobra nas costas, mas não gostou do resultado, o que acabou causando alvoroço e briga com o tatuador responsável pelo trabalho. A imagem do réptil teria ficado diferente da referência que ela mostrou ao profissional, onde o traço era mais delicado.

Por conta de comentários nas redes sociais sobre a imagem, ela pediu que o público não fizesse piadas sobre a tatuagem, porque estava triste e não tinha gostado do resultado. Em um vídeo que publicou chorando nas redes sociais, ela comentou: "gente, não era desse jeito que eu queria. Ficou totalmente diferente, totalmente escura, totalmente errada. Tentei gostar da tatuagem de verdade, mas não está dando".

A jovem também contou em um de seus vídeos das redes sociais que fez a tatuagem escondida da mãe. Embora ela já tivesse outras tatuagens espalhadas pelo corpo, Nathalia contou que a mãe disse para ela nunca fazer uma tatuagem grande, mas a garota resolveu não seguir a orientação e ainda pagou com o cartão de crédito da mãe. Depois, ela mostrou no Youtube a reação dos pais ao descobrir tudo.

Nathalia Valente não marcou o nome do tatuador no vídeo em que reclamou sobre o desenho, mas o público descobriu que se tratava de Bruno Ferrer, já que ele já tinha feito outros desenhos na pele da influencer. O tatuador resolveu se pronunciar na época por meio de seus advogados e alegou que não houve erros no processo e que Nathalia aprovou a arte final que ele mostrou a ela antes de começar a tatuagem, que segundo a nota oficial não era como a referência que a famosa divulgou.

O caso foi parar no justiça e o tatuador processou Nathalia Valente por danos morais. O R7 teve acesso à ação, que corre em segredo de Justiça em Mogi das Cruzes, São Paulo, e disse que o profissional pede o valor de R$ 90 mil. Nathalia apresentou contestação e o processo segue em juízo, ainda sem resolução.

Pelas fotos da famosa nas redes sociais, é possível ver que ela ainda tem a tatuagem. Em junho deste ano, em entrevista ao Podcats, comandado por Camila Loures e Lucas Guimarães, ela disse que tem o desejo de tirar, mas que as sessões são muito caras e que como o desenho é grande a remoção vai deixar suas costas marcadas.

Polêmica de Nathalia Valente sobre o filme Barbie

A polêmica sobre a tatuagem que desagradou Nathalia Valente é a mais famosa da influenciadora digital, mas não a única. Alguns meses atrás, em julho, a famosa acabou viralizando nas redes sociais porque compartilhou o vídeo da sua experiência de ir ao cinema para ver o filme Barbie.

Ela mostrou na gravação que comprou ingresso da sessão das 15h00, mas chegou 15h20 no shopping e ainda resolveu ir até o Starbucks para comprar o donuts e bebida especial do filme. Com isso, quando entrou na sala de cinema já haviam se passado quase 50 minutos do filme. No entanto, Nathalia Valente disse que não se arrependeu de ter chegado tarde, pois não gostou do longa-metragem.

Na web, a jovem foi muito criticada pela atitude e não apenas pelas críticas ao filme, já que perdeu quase metade do longa, mas também pode ter filmado suas reações e a da amiga no cinema, o que pode ter atrapalhado outras pessoas a assistirem. Quando a influencer foi confirmada em A Fazenda 15, muita gente lembrou da situação.

