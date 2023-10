A Fazenda 15: opções do Poder da Chama Laranja da 4ª semana

Veja quais são as opções da chama laranja desta semana em A Fazenda 15 e como votar para definir a vantagem do vencedor da prova de fogo - Foto: Reprodução/Record

A apresentadora Adriane Galisteu revelou as opções do Poder da Chama Laranja de A Fazenda 15 desta semana e o público já está convocado para a votação que definirá qual será usada pelo campeão da próxima prova de fogo. O resultado será divulgado no domingo, 15, pouco antes da prova de fogo começar. Então não perca tempo!

Qual o Poder da Chama Laranja desta semana em A Fazenda 15

No Poder da Chama laranja desta semana de A Fazenda 15, o público irá escolher em dar uma imunidade para quem estiver com a vantagem em mãos ou permitir que o participante possa fazer uma troca de roceiros durante a formação. As opções são:

A - Você deve escolher uma destas opções: ficar imune à indicação do fazendeiro ou ficar imune à votação da sede.

B - Você deve trocar um dos roceiros, exceto o indicado pelo fazendeiro, por qualquer outro peão.

A prova de fogo que definirá quem vai ficar com o lampião do poder será disputada neste domingo, 15. Ela começa no período da tarde, geralmente entre às 15h00 e 16h00. Os competidores são definidos por meio de um sorteio na sala, que depois são levados para o espaço de provas do programa.

A competição é sempre realizada no fim de semana e exibe alguns trechos ao vivo no Playplus, mas a transmissão completa e já editada da prova é realizada somente nas noites de segunda-feira no programa da Record.

Quem vencer fica com a chama laranja e branca em mãos. A laranja é a escolhida pelo público, já a outra é determinada pela produção e só se sabe sua função no programa ao vivo de terça-feira, durante a formação da roça. Assim, o dono do lampião escolhe com qual vai ficar e dá a outra para um dos confinados.

Como votar no Poder da Chama pelo Kwai?

A votação do Poder da Chama Laranja não é mais realizada no site do reality show e agora é feita exclusivamente pelo Kwai nesta edição, plataforma de vídeos curtos que patrocina A Fazenda 15. Por isso, você precisará instalar o aplicativo no seu celular. O processo é rápido e simples, vamos te ensinar o passo a passo!

Passo 1 - Vá na loja de aplicativos do seu celular e procure pelo "Kwai". Depois da instalação, aperte abrir e espere;

Passo 2 - Você não precisa criar uma conta no site só para votar no poder da chama laranja de A Fazenda 15, mas se quiser curtir os vídeos, comentar e interagir na rede social, terá que ir na aba "perfil" no canto inferior direito e criar um usando o seu e-mail ou facebook;

Passo 3 - Para votar no poder da chama laranja de A Fazenda 15, tenha você uma conta ou não no aplicativo, você deverá ir na aba de busca no canto superior direito do aplicativo, ela se parece com uma lupa;

Passo 4 - Em seguida, você vai pesquisar por " A Fazenda 2023". Na nova página, você verá o banner do programa com a #AFazendanoKwai. Clique nele e você será redirecionado;

Passo 5 - Nesta nova página, você verá um outro banner, estará escrito nele #ProvaDeFogo. Clique nele e aguarde;

Passo 6 - Agora, você finalmente terá chegado na enquete de votação do poder da chama laranja. Você deve ler as duas opções e depois clicar na sua preferida. Você não vai clicar no texto que explica cada opção, mas na letra A ou B que fica embaixo;

Passo 7 - A mensagem "Voto computado com sucesso" aparecerá na sua tela. Feche ela se quiser votar mais vezes. É só continuar clicando na letra A ou B quantas vezes quiser, não há limite de votos.

