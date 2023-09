A Fazenda 15: peões vão gravar trato de animais para evitar maus-tratos

Agora que A Fazenda 15 começou oficialmente, os participantes precisam se preparar para as tarefas diárias do programa. O reality show rural não dá moleza para os confinados e os coloca para trabalhar no trato dos bichos do reality show diariamente. Nesta manhã de quarta-feira, 20 de setembro, eles aprenderam as atividades que terão que terão que exercer no programa e descobriram uma novidade, um celular especial para gravar o cuidados dos animais.

Animais de A Fazenda 15

Os participantes de A Fazenda 15 tiveram algumas visitas hoje. Eles receberam a zootecnista Fernanda Manelli, o veterinário Eryck Pinareli e o caseiro do local, Diogo Barbieri. Foram explicadas como se deve cuidar e respeitar de todos os bichos do confinamento. Esse "aulão" com os confinados é sempre realizado no começo de cada temporada, para garantir que os animais serão bem cuidados.

Durante as explicações, Fernanda Mannelli explicou aos competidores de A Fazenda 15 que além do trato do animal, será obrigatório filmar a tarefa com um celular disponibilizado pela produção. O participante terá que posicionar o aparelho de maneira que o público consiga ver todos os ângulos que não são pegos pelas câmeras fixas do programa.

A gravação da tarefa é obrigatória e deve mostrar o trato do animal do início ao fim. Pelo que foi informado pela zootecnista, haverá apenas um aparelho para este uso e a cada dia será filmado o trato de um animal diferente. Não é necessário que o participante narre suas ações, apenas que mostre tudo no vídeo.

Fernanda também alertou os confinados que este celular não poderá ser usado para nenhuma outra atividade, como lives, pedidos de votos, entre outros. Para isso, os participantes já terão um celular disponibilizado pelo Kwai, marca patrocinadora da edição, que permitirá que eles façam vídeos livres que serão publicados no perfil oficial do reality show na rede social. Se as regras forem descumpridas, haverá punição.

Na web, a ideia da produção foi elogiada e há quem pense que assim pode-se evitar possíveis maus-tratos. Não é comum que os bichinhos do programa passem por situações deste tipo, mas já houveram advertências no programa por conta da falta de cuidado de alguns confinados.

No ano passado, Lucas Santos levou bronca após ser grosseiro com os bezerros durante o trato dos animais. Nesta mesma edição, Shayan também foi acusado de maus-tratos pela web durante o cuidado dos porcos, ao usar os pés para evitar que um deles fugisse e fãs do reality show também reclamaram ao ver Alex Gallete puxando um dos bezerros pela orelha.

Antes disso, em 2019, Viny Vieira foi duramente criticado por ter jogado água no galo, que estava fazendo barulho na madrugada. Ninguém foi expulso de A Fazenda até hoje por maltrato aos animais, mas se atitudes agressivas forem realizadas contra os animais, pode-se resultar na retirada de algum participante do programa.

Veja como foi a aula que os peões receberam esta manhã para aprender cuidar dos animais e como gravar:

Como acompanhar as câmeras 24 horas de A Fazenda 15

Para quem não quer perder nada do programa, seja do trato dos animais, festas, provas ou qualquer momento de treta do reality show, é necessário acompanhar as câmeras ao vivo de A Fazenda 15. Seis sinais são disponibilizados 24 horas para o público na plataforma streaming da Record, o Playplus, que é paga.

Não é possível conferir os acontecimentos da casa de graça, por isso, se tiver interesse, você precisará desembolsar R$ 15,90 por mês. Os sete primeiros dias são de graça e você pode cancelar o plano a qualquer momento, não há fidelidade anual ou vitalícia. Para quem se pergunta por quanto tempo terá que assinar, A Fazenda costuma durar em média três meses, então só terminará em dezembro.

Para fazer sua conta agora mesmo, acesse o Playplus (https://www.playplus.com/) e crie um cadastro. Você terá que informar alguns dados pessoais e também a forma de pagamento. Uma novidade desta temporada é que além da possibilidade de pagar com cartão, o público pode usar o popular pix. Depois, é só acessar a página do reality show e clicar nas câmeras.

