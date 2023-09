A Fazenda 15: qual a fortuna de Rachel Sheherazade?

A jornalista Rachel Sheherazade, 50 anos, surpreendeu os internautas ao entrar para o elenco de A Fazenda 2023. Como a famosa está há três anos afastada da televisão, parte do público especula se a ex-apresentadora do SBT estaria precisando do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Qual o valor da fortuna de Rachel Sheherazade?

Apesar de ser bastante discreta em relação à vida pessoal, alguns valores recebidos por Rachel Sheherazade já foram expostos na mídia. Em setembro de 2022, a jornalista venceu o processo contra o SBT por danos morais e direitos trabalhistas, após ser demitida da emissora, e recebeu a bolada de R$ 500 mil, conforme divulgado pelo portal Consultor Jurídico.

A jornalista moveu o processo porque foi contratada como pessoa jurídica e, após a demissão, entrou na justiça para que fosse feito o reconhecimento do vínculo celetista.

Na época em que esteve à frente do SBT Brasil, Sheherazade recebia R$ 90 mil mensais. A informação foi divulgada pelo colunista Thiago Prado, da revista Veja, em 2019. O valor veio à tona após rumores de que o salário da loira sofreria mudanças após ela ser proibida de emitir opiniões pessoais durante o jornal.

Rachel Sheherazade trabalhou como repórter em emissoras de João Pessoa, Paraíba, sua terra natal, antes de ser contratada pela emissora de Silvio Santos em 2011. A jornalista ficou no comando da atração por oito anos, até 2020, e ficou marcada principalmente por dar opiniões próprias sobre as notícias que eram exibidas no jornal, tornando-se uma das principais vozes do conservadorismo. O comportamento da famosa gerou atritos com Silvio Santos, que até chamou a atenção da loira durante o Troféu Imprensa de 2017.

A famosa está longe da televisão desde a saída do SBT. Atualmente, ela é colunista da revista IstoÉ, além de manter seu próprio canal no YouTube chamado "Rachel Sheherazade Opinião", onde fala sobre política.

A ex-âncora do SBT Brasil agora volta à televisão como uma das participantes de A Fazenda 2023, onde irá concorrer ao prêmio milionário junto com outros 21 peões.

Por que Rachel aceitou ir para A Fazenda?

Um dos maiores questionamentos que surgiram com a participação de Rachel Sheherazade em A Fazenda 2023 é o motivo que levou uma âncora de telejornais a participar de um reality show, algo que nunca havia acontecido antes.

Durante a coletiva de imprensa realizada em 14 de setembro, o diretor Rodrigo Carelli contou que a produção sempre convida várias pessoas que eles acreditam que não vão aceitar o convite. "Uma delas foi a Sheherazade, uma personagem muito polêmica e tal. [Pensei:] 'Vou chamar porque acho que não custa nada'", disse.

Em um primeiro momento, a jornalista de fato recusou o convite da produção. No entanto, dias depois, a loira retornou o contato e voltou atrás na decisão, pois acredita que a participação seria boa para ela. Carelli também disse que a famosa foi uma das primeiras a assinar o contrato.

Nas redes sociais, o anúncio do nome Rachel Sheherazade causou espanto. "Tenho para mim que ela só aceitou isso com algum acordo predefinido. Ou realmente ela já está numa situação confortável da vida e só quer viver a experiência mesmo, porque estou até agora sem acreditar", escreveu um internauta. "Passada que ela foi... ela vai ficar lá por dias, e eu vou continuar passada, achando que é um surto coletivo", publicou outra.

Rachel Sheherazade está solteira. A jornalista é mãe de dois filhos, Clara, 16, e Gabriel, 15, frutos do casamento com Rodrigo Porto, de quem ela se separou em 2016.

