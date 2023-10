A Fazenda 15: quando vai ter roça de novo?

A quarta roça de A Fazenda 15, em que estavam Nadja Pessoa, André Gonçalves e Kally Fonseca, foi cancelada por causa da expulsão de Rachel. Agora, o que o público quer saber é quando vai ter roça de novo? Próxima votação terá outra configuração de roceiros.

Próxima roça de A Fazenda 15

A Record TV não anunciou uma nova formação de roça para os próximos dias para substituir a votação cancelada desta semana, então o programa seguirá com o cronograma normal e a próxima formação de berlinda de A Fazenda 15 ocorrerá na terça-feira, 24. É sempre neste dia que os peões votam uns nos outros ao vivo e os roceiros são definidos.

Para quem se pergunta se na próxima roça Nadja Pessoa, André Gonçalves e Kally Fonseca estarão de volta na berlinda, não é assim que a dinâmica do programa funciona. Em outras situações do reality show que também contaram com votação cancelada, o programa não "reciclou" os roceiros da semana e realizou uma nova formação do zero.

Com isso, na terça-feira, a formação de roça ocorrerá como todas as outras semanas, terá indicação do fazendeiro direta para a berlinda, votação em alguém da sede, puxada da baia e dinâmica do Resta Um. Por isso, outros participantes acabarão nos banquinhos de roceiro.

Se A Fazenda 15 não mudar seu cronograma, na noite desta sexta-feira, 20, a apresentadora Adriane Galisteu vai revelar ao público as opções da chama laranja da semana e a votação para definir a vencedora será aberta. No domingo, 22, será realizada então a nova prova de fogo, que definirá o dono do lampião do poder e os moradores da baia. Na terça-feira, 24, será formada a próxima roça, na quarta-feira, 25, conheceremos o novo fazendeiro e na quinta-feira, 26, será realizada a nova eliminação da temporada.

Entenda - Quem é expulso de A Fazenda perde o cachê ou paga multa?

Por que a roça foi cancelada?

A roça desta semana de A Fazenda 15 foi cancelada por conta da expulsão de Rachel Sheherazade no começo da tarde de quinta-feira, 19. A jornalista foi retirada do confinamento depois de uma confusão com Jenny Miranda, que começou durante a distribuição de tarefas. As duas estavam brigando e a paraibana empurrou com a mão o rosto da mãe de Bia Miranda, que se aproximou da loira.

Logo em seguida, Sheherazade foi chamada pela produção, que depois informou aos peões que a jornalista estava fora do jogo. O momento não foi exibido pelo Playplus ao vivo, mas o público pode assisti-lo no programa ao vivo. Com toda a confusão e a perda de uma participante no elenco, a Record anunciou que a votação da roça estava cancelada.

Nos últimos anos, ocorreram situações parecidas e outras roças também foram canceladas. Na reta final da edição de 2019, a berlinda entre Lucas Viana e Hariany Almeida foi cancelada depois que a emissora encontrou erros na prova do fazendeiro que colocou o chapéu na cabeça de Sabrina Paiva. Com isso, a votação foi encerrada e a dupla permaneceu no jogo. Salvos pela situaçao, os dois conseguiram cehgar na final do programa e Lucas foi corado campeçao.

No ano anterior, em 2018, uma das roças do programa foi cancelada por causa da expulsão de Catia Paganote, que foi expulsa por agredir Evandro Santo na piscina. Eles se desentenderam durante um jogo e ela deu um tapa no peão. Pouco depois, deixou o confinamento por infringir as regras do programa. Ambos estavam na berlinda, que foi cancelada. Catia deixou o jogo com a expulsão, mas Evandro continuou e chegou até a reta final, sendo eliminado poucos dias antes do desfecho da edição.

