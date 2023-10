A Fazenda 15: que horas começa a Prova de Fogo hoje? (08/10)

A terceira Prova de Fogo de A Fazenda 2023 será realizada neste domingo, 8, com transmissão exclusiva para os assinantes do Playplus. Os peões sorteados disputarão os poder da chama, que pode causar alterações na formação da roça. Os perdedores irão direto para a baia.

Horário da Prova de Fogo hoje

A Prova de Fogo ocorre tradicionalmente nas tardes de domingo, sem horário certo definido. Nas últimas semanas, a competição aconteceu mais para o final do período vespertino. Portanto, quem quiser acompanhar ao vivo precisa ficar ligado no pay-per-view.

Não são todos os peões que participam da disputa. É realizado um sorteio para decidir quais famosos terão a chance de competir, enquanto os demais permanecem na sede e aguardam o resultado. A prova pode envolver habilidade, agilidade, inteligência, entre outros desafios.

O vencedor fica com os poderes do lampião, que serão utilizados durante a formação da roça. Um deles ficará com o ganhar da disputa, enquanto o outro será entregue para um aliado ou rival. Os demais vão para a baia e escolhem outros peões para acompanhá-los no castigo.

Um dos poderes da chama é escolhido pelo público, enquanto o outro só é revelado para a produção no momento da roça. Os internautas podem participar da votação oficial no aplicativo Kwai e escolher entre as opções: A) você [detentor(a) do poder] deve escolher dois peões para não votarem e outros dois peões para votarem duas vezes. B) a formação da Roça de hoje não terá Resta Um. Você deve escolher dois peões que não estão na Roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro.

Já a baia é um cômodo bem pequeno localizado do lado de fora da sede, onde ficam os cavalos. Os peões escolhidos devem dormir no local durante cinco dias e são proibidos de usarem as instalações da casa, mediante punição para todos os integrantes. Os baieiros não podem ser votados durante a roça, já que um deles será puxado para a berlinda pela pessoa escolhida durante a votação da casa. Eles também devem permanecer com uma roupa específica durante o período.

Os espectadores que não são assinantes do Playplus poderão acompanhar os melhores momentos da prova na edição de segunda-feira, 9. Hoje, o programa exibe um rápido flash do "jogo da discórdia" com os peões, que continua após o fim da edição também no pay-per-view.

O programa de hoje começa mais tarde, às 23h, logo após o Domingo Espetacular, e fica no ar por apenas 15 minutos. Também são mostrados os principais momentos da convivência dos peões nas últimas 24 horas.

Como assistir a Prova de Fogo ao vivo?

É necessário ser assinante do plano pago da plataforma de streaming para assistir à Prova de Fogo ao vivo. Siga o passo a passo para acompanhar:

Passo 1: acesse o Playplus (https://www.playplus.com/) no navegador do seu computador ou smartphone ou baixe o aplicativo na Play Store ou App Store, se preferir.

Passo 2: clique em 'faça um teste grátis' para visualizar os planos. Selecione a opção 'Plano Playplus R$15,90'.

Passo 3: se você ainda não é registrado, faça o cadastro na plataforma preenchendo os campos de nome, e-mail e crie uma senha, ou opte por usar os logins do Facebook e Google.

Passo 4: insira um cartão de crédito válido para concluir o pagamento.

Passo 5: após a conclusão do cadastro e do pagamento, vá até a página inicial e clique no menu de A Fazenda. As provas costumam ser transmitidas pelo sinal 1. Clique sobre a câmera escolhida e aguarde o início da transmissão, que começa em poucos segundos.

