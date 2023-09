A Fazenda 15: quem é Kally Fonseca de A Fazenda?

A cantora Kally Fonseca, 30, é mais uma participante confirmada no elenco de A Fazenda 15. Atualmente, a artista é conhecida por fazer parte do grupo Cavaleiros do Forró. A famosa também já participou de outros realities shows nos últimos anos.

Quem é Kally Fonseca?

Natural de Natla, no Rio Grande do Norte, a nova peoa de A Fazenda começou a cantar quando tinha apenas 9 anos de idade. Aos 11, lançou seu primeiro DVD, e segue carreira artística desde então.

Kally também fez parte dos grupos Forró Safado e Santropê. A cantora hoje é vocalista do Cavaleiros do Forró, entrando no grupo em 2019 após a saída de Sandra Fernandes e Dayse Santana, que ficaram pouco tempo nos vocais femininos.

Entre os hits do grupo, estão as músicas "Não Pegue Esse Avião", "A Vontade Que eu Tenho" e "Cachaça, Mulher e Gaia". O álbum mais recente da banda foi lançado em 2020, intitulado "Cavaleiros Inesquecível - Ao Vivo". Neste ano, também divulgaram a faixa "É Só Saudade". Os artistas somam mais de 500 mil ouvintes mensais na plataforma de streaming Spotify.

Essa será a segunda fez que Kally Fonsenca participa de um reality show. Neste ano, a cantora esteve no programa "Se Sobreviver, Case", do Multishow, que testa o relacionamento de casais, e chegou a ficar nua ao longo da competição.

Em sua página no Instagram, a cantora soma mais de 400 mil seguidores. Kally também é apresentadora do podcast "Kally a Boca", no YouTube, onde ela entrevista famosos. Já passaram por lá nomes come Rita Cadillac, Camilla Uckers, Naldo Benny, Juliana Bonde, Paulinha Abelha, Tiago Dionísio e mais.

Kally deixou gravado um vídeo anunciando sua entrada em A Fazenda 15, divulgado após o anúncio de seu nome. "Podem confirmar os boatos, É OFICIAL, a Kally está na #Fazenda15! Nossa peoa está pronta pra mostrar toda sua autenticidade, garra e determinação nessa nova jornada", escreveu.

Além dela, já estão confirmados: Yuri Meirelles, Olívia Nobre, Rachel Sheherazade, Sander Mecca, André Gonçalves e Nathalia Valente.

Os próximos nomes dos participantes serão revelados às 14h30, no Link Podcast, do Felipeh Campos; 15h30, Chico Barney, na sua coluna no UOL e, às 17h30, no Portal Leo Dias.