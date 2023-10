A Fazenda 15: quem é o namorado de Jaquelline Grohalski?

A ex-BBB Jaquelline Grohalski, de 29 anos, já assumiu alguns relacionamentos publicamente e viveu um término polêmico com um de seus ex. A peoa estava em um relacionamento com outro influenciador digital no início deste ano, mas desde o término, não engatou outro namoro.

Jaquelline Grohalski namora com quem?

A peoa Jaquelline Grohalski está atualmente solteira. Não há indícios de um relacionamento no perfil do Instagram de Jaquelline, que nos últimos meses só publicou fotos sozinha ou relacionadas ao trabalho.

O último namorado de Jaquelline de que se tem conhecimento foi o influenciador digital Lucas Vrau. O casal assumiu o namoro em novembro de 2022, mas terminaram a relação apenas três meses depois, em fevereiro. Os motivos do rompimento não foram divulgados.

Lucas ficou famoso por publicar vídeos de piadas e conteúdo humorístico nas redes sociais durante a pandemia. O influenciador usa um tom debochado e irônico para falar sobre os problemas do dia a dia que a maioria dos brasileiros enfrenta. Durante o auge da crise causada pelo coronavírus, o jovem falava muito sobre a quarentena.

Jaquelline e Lucas Vrau já se conheciam, mas foi quando começaram a gravar conteúdos juntos para a web sobre relacionamentos que os influenciadores se aproximaram.

A ex-BBB também namorou Diego Martins, com quem viveu um término bastante conturbado. Em setembro, a peoa publicou alguns vídeos em seus stories enquanto estava chorando e machucada. "Vai embora! Vai embora daqui!", dizia ao empresário.

Após a publicação ser apagada, a assessoria de Jaquelline emitiu uma nota afirmando que a famosa havia sido agredida pelo então namorado. "Todas as medidas judiciais estão sendo tomadas, pois se trata de lesão corporal, ameaça e furto", disse.

A famosa conseguiu uma ordem de restrição contra Diego, que proíbe o rapaz de se aproximar da vítima e de seus familiares a menos de 200 metros de distância, não pode manter qualquer tipo de contato com a ex e não pode frequentar os mesmos lugares que ela, mesmo que tenha chegado antes.

Durante o BBB, a influenciadora digital teve um breve affair com Breno Simões, hoje casado com Paula Amorim. Os três participaram da mesma edição do reality show da Globo.

Jaquelline Grohalski é mãe de Isabella, de 10 anos de idade, fruto de um relacionamento anterior.

O que Jaquelline fez depois do BBB?

Jaquelline ficou famosa após participar do Big Brother Brasil 18, na Globo. A biomédica, no entanto, não agradou muito o público do reality show e foi a segunda eliminada ao disputar a permanência na casa com Gleici Damasceno e Mahmoud Baydoun, somando mais de 65% dos votos.

Depois da saída precoce do programa, Grohalski investiu na carreira de cantora e até fez uma participação especial em um show de Wesley Safadão. A primeira música da ex-BBB foi lançada no mesmo ano, dando início a uma série de outros trabalhos nos anos seguintes, alguns deles em parceria com a Kondzilla. No entanto, a peoa não lança novas faixas desde 2020.

Jaquelline também se dedica à carreira de influenciadora digital, somando mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram e outros 1,4 milhão no TikTok.

Neste ano, a famosa retorna aos reality shows participando de A Fazenda 15. Esse é o segundo programa de confinamento da influenciadora, que disse, em tom bem-humorado, que já é "cancelada", então basta o público assisti-la novamente.

A ex-BBB conquistou a terceira Prova do Fazendeiro da temporada e se livrou de cair na roça após receber a maioria dos votos dos peões durante a votação aberta. Logo nas primeiras semanas de jogo, Jaquelline já teve alguns atritos com boa parte da casa.