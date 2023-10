A Fazenda 15: quem é o namorado de Kally Fonseca?

Famosa terminou com namorado por vídeo no confinamento.

Kally Fonseca, 30, entrou em A Fazenda 15 comprometida, mas nos últimos dias sua vida amorosa sofreu uma reviravolta. Ela resolveu terminar com o namorado Alencar William, 37, ainda no confinamento da Record e se declarou para Cezar Black.

A cantora contou para Lucas Souza no último domingo, 22, em A Fazenda 15 , que gravou um vídeo pela câmera exclusiva do Kwai para o namorado, dando fim ao romance da dupla. Ela disse que estava sem saber como levar o relacionamento, além de estar confusa em relação a seus sentimentos, por isso tirou a conclusão que não o amava mais. A peoa também disse que quem conferiu a participação deles no reality show da Multishow ia entender seu lado da história. "A gente brigou muito lá. Ele era muito grosseiro comigo", explicou, reclamando da forma que era tratada.

Kally Fonseca namorava com Alencar William

Namorado de Kally Fonseca até o último fim de semana, Alencar William também é um nome conhecido do público. O famoso é cantor, compositor e empresário. Natural do Rio Grande do Norte, assim como a cantora de forró, ele tem mais de 50 mil seguidores no Instagram e sua música mais recente é No Capô do Caminhão, parceria com Thullio Miolinário para o CD Vaquejada Diferente, que lançou depois da polêmica com a loira.

Kally Fonseca e Alencar William oficializaram o romance em janeiro de 2020 e já participaram de um reality show juntos, Se Sobreviver, Case, da Multishow, em julho deste ano. No programa, casais ficam totalmente sem roupa e precisam passar por desafios de sobrevivência. A aparição do dupla passou por certa polêmica, por conta de uma das brigas que eles tiveram durante o confinamento, em que Alencar acabou destruindo o abrigo deles de propósito.

No momento, o perfil de Alencar não tem mais nenhuma foto ou vídeo relacionado a Kally Fonseca. Após o anúncio da loira no confinamento de A Fazenda 15, ao dizer que tinha terminado com o cantor por meio da gravação, um print circulou na internet em que aparecia a conta do músico no Instagram com a palavra "solteiro" na bio. Porém, quando se entra na conta oficial, o escrito não aparece lá. Se de fato Alencar mudou a descrição, a trocou pouco depois.

