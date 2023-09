A Fazenda 15: quem é Radamés Martins de A Fazenda?

Radamés Martins, 37, é mais um famoso que se junta ao time de peões de A Fazenda 15. Além de carreira como jogador de futebol, o atleta também é conhecido por ter sido noivo de Viviane Araújo, atriz e ex-participante do programa, com quem viveu um término polêmico. Atualmente, ele é casado com Caroline Furlan e tem três filhos.

Quem é Radamés Martins?

O jogador de futebol atualmente é volante do o Brasiliense Futebol Clube, clube de Brasília, no Distrito Federal, onde joga desde 2018. O atleta também já passou pelos times Fluminense, Juventude, Náutico, Al-Jazira, Botafogo-SP e Boa Esporte, para citar alguns.

Radamés também já foi assunto das colunas de fofoca. Isso porque o rapaz manteve um relacionamento por dez anos com Viviane Araújo, vencedora da 5ª edição de A Fazenda. O casal terminou em 2017 de maneira bastante conturbada - segundo notícias que circularam na época, o jogador colocou um ponto final na relação por telefone motivado por ciúmes.

Alguns anos depois, o jogador afirmou publicamente que Viviane atrapalhou sua carreira como atleta enquanto os dois estavam juntos, o que deixou a atriz revoltada. Em 2020, a vencedora de A Fazenda 12 processou a atual esposa de Radamés após a mulher dizer que a empresária ""vive de mídia baseada em barraco". No entanto, Araújo perdeu a ação.

Ramadés Martins está casado com a analista financeira Caroline Furlan, mãe de seus três filhos.

Esse será o primeiro reality show do atleta, que já havia sido citado em supostas listas de participantes. Em seu perfil no Instagram, o ator comparou a participação no programa com um jogo de Copa do Mundo. "Estamos em meio de campo, se inicia uma nova copa. Radamés entrou no reality e contamos com todos vocês para que possamos conquistar esse troféu", escreveu. O jogador de futebol soma mais de 175 mil pessoas que o acompanham diariamente.

Além dele, já estão confirmados: Yuri Meirelles, Olívia Nobre, Rachel Sheherazade, Sander Mecca, Kally Fonseca, André Gonçalves, Jaquelline e Nathalia Valente.

Os próximos nomes dos participantes serão revelados às 14h30, no Link Podcast, do Felipeh Campos; 15h30, Chico Barney, na sua coluna no UOL e, às 17h30, no Portal Leo Dias.