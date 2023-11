A Fazenda 15: quem está na 6ª roça e quem votou em quem hoje

Jenny, Nadja, Shay e Marcia Fu estão na sexta roça de A Fazenda 15. O quarteto se deu mal na noite desta terça-feira, 31, dia de formação de berlinda no programa. Veja quem votou em quem e quais peões vão participar da prova do fazendeiro.

Quem está na nova roça de A Fazenda 15?

Os peões Jenny, Nadja, Shay e Marcia estão na roça desta semana, mas alguém ainda irá escapar com a prova do fazendeiro. Jenny foi a primeira a sentar no banquinho de roceira após indicação do fazendeiro Lucas Souza. O peão havia falado aos colegas de confinamento nos últimos dias que Jenny era o seu alvo nesta berlinda e cumpriu a promessa.

Depois foi a vez de Nadja ir parar na roça como a mais votada da casa com 9 votos. A chama laranja movimentou a votação, pois determinava que os votos de quatro peões fossem anulados. Assim, eles tiveram que votar novamente, só que em outro participante. Tonzão escolheu Shay, Black, Jaque e Alicia, que tinham votado nele, mas nessa altura o jogo já tinha colocado Nadja na berlinda.

Em seguida, foi realizada a puxada da baia e então Shay acabou na disputa. Por último, Sander que tinha o poder do lampião nas mãos indicou Marci Fu e vetou Nadja da prova do fazendeiro.

Quem votou em quem em A Fazenda 15 hoje:

Jenny Miranda votou: Nadja

Nadja Pessoa votou em: Alicia

Radamés votou em: Nadja

Kally Fonseca votou em: Tonzão

Jaquelline votou em: Tonzão

Sander Mecca votou em: Nadja

WL Guimarães votou em: Nadja

Marcia Fu votou em: Alice

Henrique Martins votou em: Nadja

Shay votou em: André

Tonzão Chagas votou em: Nadja

Cezar Black votou: André

Alícia X votou em: Nadja

Lily Nobre votou em: Nadja

André Gonçalves votou em: Alicia

Yuri Meirelles votou em: Nadja

Quem vai participar da prova do fazendeiro?

Shay, Marcia e Jenny vão competir na prova do fazendeiro desta semana, a sétima disputa da temporada. XXXXX foi vetado pelo quarto roceiro e por isso já foi direto para a berlinda. Enquanto isso, os demais estão com chances de escapar.

Além de fugir da roça da semana, o vencedor da prova do fazendeiro ganha regalias no programa. Ao se tornar o chefão da casa, é ele quem decide como as tarefas do confinamento serão separadas, ganha imunidade na próxima berlinda e ainda indica qualquer peão para a roça.

A sétima prova do fazendeiro da temporada está marcada para começar às 22h45, logo depois de Quando Chama o Coração, e ficará no ar até 00h30. A disputa é ao vivo no canal de Edir Macedo e por ser acompanhada pela televisão ou internet.

Quem optar por ver online, é só acessar o Playplus, criar uma conta gratuita no site e então acessar a aba "ao vivo" no horário do programa. A plataforma streaming permite que você assista a Record TV em tempo real a qualquer hora do dia e de qualquer parte do país.

As disputas do programa podem envolver agilidade, força, habilidade, memória ou inteligência. A cada semana, a produção muda a dinâmica e traz novas regras. Até agora, se tornaram fazendeiros nesta temporada Yuri Meirelles (duas vezes), André Gonçalves, Jaquelline, Jenny Miranda e Lucas Souza.

Quando começa a votação da 6ª roça?

A votação para definir quem sai e quem fica na sexta roça só começará na noite de quarta-feira, 1 de novembro, depois da prova do fazendeiro. Como alguém sempre escapa da berlinda com a disputa pelo chapéu, o programa só libera a enquete oficial do reality show depois disso.

Com os três roceiros da semana enfim definidos, eles ganham alguns segundos para conversar ao vivo com o público para pedir ajuda. A votação fica no ar durante 24 horas e é encerrada na noite na noite de quinta-feira, durante o programa ao vivo.

Os votos são para ficar, então o público salva aquele participante que deseja que continue no jogo. Sendo assim, sai do programa quem recebe a menor porcentagem na votação. Os demais, retornam ao confinamento após Adriane Galisteu revelar o resultado da eliminação da semana.