A Fazenda 15: quem está na frente para sair na votação da 3ª roça

A Fazenda 15 perderá mais um participante hoje, quinta-feira, 12 de outubro. O resultado da 3ª roça está próximo e alguém entre Marcia Fu, Shay e Cariúcha vai ser eliminado. Quem está na frente para sair? A porcentagem da votação parcial já aponta!

Quem sai de A Fazenda 15 hoje?

Cariúcha é apontada como a eliminada de A Fazenda 15 nesta terceira roça, segundo a parcial do DCI, consultada às 8h desta quinta, 12. A funkeira tem a maior rejeição da enquete "quem sai" e soma uma alta porcentagem na votação, 95,2% dos mais de 44 mil votos computados até agora. Ela caiu na berlinda por culpa da fazendeira Jaquelline, que a indicou direto para a berlinda.

Marcia Fu e Shayan estão quase empatados na votação parcial de A Fazenda 15 do DCI. Shay vem na frente por pouco e soma 2,7% dos votos na segunda posição. Em terceiro lugar, Marcia fica com 2,2% da rejeição.

A jogadora de vôlei foi a mais votada da sede na formação desta semana e por isso foi parar no banquinho de roceira de A Fazenda 15. Em seguida, ela puxou o empresário iraniano da baia.

Yuri Meirelles também havia caído na berlinda, mas teve a sorte de se salvar com a prova do fazendeiro. Ele acabou na disputa porque foi escolhido por Rachel Sheherazade para uma nova votação, com o poder da chamada laranja. O modelo competiu com Simioni e recebeu mais votos, assim acabou no lugar de quarto roceiro e vetou Shay, que não teve chance de escapar da terceira roça de A Fazenda 15.

Vote na enquete A Fazenda 15 e acompanhe a parcial em tempo real:

UOL - Quem está na frente da Fazenda?

O cenário na votação da parcial UOL apresenta um resultado diferente para a terceira roça hoje em A Fazenda 15. Por lá, a enquete é para ficar e Cariúcha vem em primeiro lugar como a favorita da berlinda, com 52,42% dos mais de 23 mil votos computados.

Shayan é o segundo colocado na enquete de A Fazenda 15 e tem 26,51% dos votos para ficar. Marcia Fu é quem aparece em terceiro lugar e corre o maior perigo de sair até o momento. A ex-jogadora de vôlei tem 21,07% dos votos até o momento.

Esse resultado já estava sendo desenhado na madrugada na enquete A Fazenda 15 do UOL. Por volta das 2 da manhã, Cariúcha estava ainda mais na frente, com 63,17% do favoritismo, enquanto Shay e Marcia tinham porcentagens mais baixas, 19,63% e 17,21% respectivamente.

R7.com - Como votar em A Fazenda 15

Ainda dá tempo de votar, a enquete oficial de A Fazenda 15 será encerrada apenas durante o programa ao vivo desta quinta-feira, marcado para começar às 22h45. Se você quer ajudar Cariúcha, Marcia Fu ou Shayan precisa ir até o R7.com para ajudar a salvar o participante. A boa notícia é que não é preciso realizar nenhum cadastro no site e nem pagar nada para conseguir votar de maneira ilimitada.

Passo a passo - Votação A Fazenda 15

Passo 1 - Acessar o site do R7.com no endereço https://www.r7.com/ e em seguida clique na aba "A Fazenda 15" no canto superior direito. Você pode ir direto para a página do reality show pelo endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-15;

Passo 2 - No começo da nova página você irá encontrar a enquete "Quem você quer que fique em A Fazenda 15". Clique nela e verá as fotos e nomes dos roceiros da semana. Lembrando que a votação é para ficar, então você deve escolher qual irá salvar;

Passo 3 - Depois que clicara no participante que deseja que continue em A Fazenda 15 entre Cariúcha, Shay e Marcia Fu, selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs. O último passo será apertar o botão "votar" e aguardar pela mensagem "voto computado com sucesso";

Passo 4 - Caso queira votar mais vezes, é só apertar o botão "votar novamente", que aparece na tela assim que o voto é computado. Não há limite de votação por IP, então você pode repetir o processo quantas vezes quiser.

