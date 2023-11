A Fazenda 15: quem está na roça e quem votou na 8ª berlinda

A 8ª roça de A Fazenda 15 foi formada nesta terça-feira, 14, e colocou quatro peões à beira da eliminação. Jaqueline, Marcia, Lucas e Sander foram indicados para enfrentar o julgamento do público, mas um deles ainda terá a chance de escapar através da Prova do Fazendeiro, que acontece amanhã.

Quem foi indicado à roça hoje em A Fazenda 2023?

Quem está na 8ª roça da temporada são Jaqueline, Marcia, Lucas e Sander. A formação da berlinda começou com a indicação do fazendeiro Yuri, como de costume. O modelo justificou sua escolha alegando que Jaqueline já fez acusações maldosas contra ele. Já era esperado que o rapaz mandasse a moça, já que os dois estão em grupos rivais desde o começo do confinamento. Os maiores adversários dos "Crias" são os integrantes do "Pôr do Sol", que vem vencendo as roças que participam semana a semana e são considerados os favoritos do público.

Após a votação aberta, que levou Marcia à roça, ela deu continuidade à dinâmica puxando Lucas da Baia. Os peões que cumprem o castigo não podem ser votados, já que um deles é obrigatoriamente escolhido para ir para o julgamento popular.

Sander foi quem sobrou no resta um e completou a roça. Marcia está vetada da prova do fazendeiro e, por isso, já está na votação.

Quem votou em quem na 8ª roça de A Fazenda 15:

Alícia X votou em Marcia Fu

André Gonçalves votou em Cezar Black

Cezar Black votou em Marcia

Jaquelline votou em Cezar Black

Kally Fonseca votou em Marcia

Lily Nobre votou em Marcia Fu

Lucas Souza votou em Cezar

Márcia Fu votou em Cezar Black

Nadja Pessoa votou em Lily

Radamés Furlan votou em Marcia

Sander Mecca votou em Marcia

Shayan Haghbin votou em Marcia Fu

Tonzão Chagas votou em Black

WL Guimarães votou em Nadja

Yuri Meirelles votou em Jqque

Quando é a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 2023?

A Prova do Fazendeiro será realizada na quarta-feira, 15, com três roceiros, exceto o que foi vetado. Os participantes terão a chance não só de escaparem da berlinda, mas também de retornarem para a sede sendo o novo líder da semana e usufruindo das regalias que o manda-chuva da semana tem.

A dinâmica pode envolver agilidade, habilidade ou raciocínio lógico - o público e os peões só descobrem qual será o desafio da semana durante o programa ao vivo. O vencedor retorna para a sede e fica com o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra, enquanto os perdedores se juntam ao peão que foi vetado e disputam a preferência do público, que tem 24 horas para votar no R7 em quem deve ficar em A Fazenda 15.

A votação oficial da 8ª roça fica aberta entre a noite de quarta e quinta-feira, quando mais um participante deixará o confinamento em Itapecerica da Serra. O peão menos votado deixa o reality ao final do programa ao vivo e participa da Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, entrevista exclusiva para os assinantes do PlayPlus, que vai ao ar logo depois do fim da edição na Record.

Quem não puder assistir a entrevista poderá ver a Live do Eliminado, na sexta-feira, transmitida nas redes sociais do programa, e do quadro "A Fazenda - Última Chance", no programa Hora do Faro, no domingo.

Como assistir 24 horas A Fazenda 2023

Quem não quer perder nada de A Fazenda 15, além dos programas diários do reality show a noite, acompanha também as câmeras 24 horas do confinamento. Para ter acesso ao conteúdo, é necessário ser assinante do Playplus, serviço streaming da Record. O valor mensal da plataforma é de R$ 15,90 e 14 dias grátis são oferecidos aos novos clientes. Os pagamentos podem ser realizados por meio de um cartão ou pix. Vamos te ensinar a criar sua conta por lá e assistir!

Passo 1 - Acesse o Playplus no link https://www.playplus.com/ por um navegador no seu computador ou baixe o aplicativo do serviço no seu celular. Depois, clique em "cadastre-se" e selecione o Plano Playplus;

Passo 2 - Em uma nova etapa, você encontrará um formulário que precisará preencher com seus dados pessoais, escreva nome, data de nascimento, e-mail, CPF, entre outros. Sua conta será confirmará com o envio de um SMS para o seu número de celular;

Passo 3 - Agora que já tem seu cadastro, você será redirecionado para uma página de pagamento, em que informará mais alguns de seus dados após escolher a forma que pagará pelo serviço mensalmente;

Passo 4 - Com a conta ativa e já paga, para assistir A Fazenda 15 é só entrar no Playplus a qualquer hora, clicar na aba ao vivo do reality show e escolher o sinal que deseja acompanhar. A plataforma oferece uma câmera principal, que mostra os principais acontecimentos da casa, e também tem algumas fixas em cômodos como o quarto, sala, entre outros.