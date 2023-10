A Fazenda 15: quem foi vetado da 3ª prova do fazendeiro

A segunda roça de A Fazenda 15 foi formada e Tonzão, Jaquelline, Laranjinha e Sander acabaram na berlinda da semana. No entanto, nem tudo está perdido para um deles, porque alguém irá escapar com a ajuda da Prova do Fazendeiro. Veja quem foi vetado da disputa pelo cobiçado chapéu e não tem chances de fugir da votação que definirá quem continua no jogo.

Quem não vai participar da Prova do Fazendeiro de A Fazenda?

O cantor Tonzão foi vetado da Prova do Fazendeiro por Rachel. Nesta semana, a dinâmica do reality show foi diferente e quem escolheu o participante que ficaria de fora da disputa não foi o quarto roceiro - a sobra do Resta Um - como geralmente ocorre no programa. Raquel estava com o poder laranja em mãos e por isso pôde decidir quem entre os quatros participantes na berlinda seria vetado da Prova do Fazendeiro.

Com o veto, Jaquelline, Laranjinha e Sandervão participar da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira, 4 de outubro, e um deles vai escapar da berlinda. Esta será a terceira disputa da temporada pelo cargo mais desejado do confinamento. A competição pode ser de agilidade, habilidade ou sorte e varia a cada semana.

Quando é a prova do fazendeiro

A Prova do Fazendeiro será na quarta-feira, com início previsto para às 22h45 (horário de Brasília), logo depois da série Quando Chama o Coração. Para assistir, é só sintonizar na emissora de Edir Macedo em uma televisão ou usar a aba "No Ar" no Playplus, plataforma streaming do canal. A única obrigatoriedade para conseguir conferir o conteúdo em tempo real no site é ter uma conta gratuita por lá.

Quem vencer a Prova do Fazendeiro, além de fugir da roça da semana ainda terá imunidade na próxima votação da casa e o poder de enviar alguém direto para o banquinho de roceiro. Além das vantagens, há também as obrigações. Os fazendeiros precisam dividir as atividades diárias dos participantes, acompanhar o trato dos animais e auxiliar os confinados que precisarem de ajuda nas tarefas.

Até agora, dois participantes conquistaram o privilégio de usar o chapéu de fazendeiro até agora em A Fazenda 15: Yuri Meirelles e André Gonçalves.

