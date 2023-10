A Fazenda 15: quem foi vetado da 5ª prova do fazendeiro

A roça desta semana de A Fazenda 15 foi formada e Nadja, André, Jenny e Kally correm perigo de deixar o reality show. Porém, um deles ainda terá a sorte de escapar da votação popular ao se tornar o novo chefão do pedaço. Quem foi vetado da prova do fazendeiro? Disputa será a quinta da temporada.

André foi vetado da prova do fazendeiro A Fazenda 15

O ator André foi vetado da nova prova do fazendeiro de A Fazenda 15 por Nadja, por isso já está direto na berlinda da semana. O veto foi decidido pelo quarto roceiro da semana, definido no Resta Um, que ao sobrar na dinâmica de salvamentos sempre leva a vantagem de conseguir participar da prova e ainda decidir quem ficará de fora.

Nadja, Jenny e Kally vão participar da briga pelo chapéu de fazendeiro e assim alguém escapará da roça. Além das dinâmicas habituais de formação de berlinda, como a indicação do líder, votação em um morador da sede e a puxada da baia, esta terça-feira, 17, teve uma novidade: o poder da chama laranja trocou um do roceiros por um outro peão que até então havia escapado da berlinda. O indicado do fazendeiro Yuri era o único que não poderia ser trocado, foi assim que André acabou no banquinho de roceiro no lugar de Cezar Black

Nesta semana, o lampião do poder, que foi decisivo na hora de definir os peões da nova roça, estava nas mãos do jogador de futebol Radamés Martins, que derrotou Jenny Miranda e Marcia Fu na prova de fogo, no último domingo, 15. Além das perdedoras, foram para a baia também Rachel Sheherazade e Lucas Souza.

A quinta prova do fazendeiro da temporada será realizada nesta quarta-feira, 18. Segundo a programação oficial da Record TV, o programa está marcado para começar a partir de 22h45, depois da série Quando Chama o Coração. O reality show ficará no ar até 00h15, quando cederá lugar para o Jornal da Record - 24h.

Diferente da prova de fogo, a disputa do fazendeiro é realizada ao vivo. Então o público e os participantes descobrem ao mesmo tempo quem é o novo chefão da casa e como ficará a formação da roça da semana. Quem vence a disputa fica imune na próxima votação e tem o direito de enviar alguém direto para a berlinda.

Para assistir a prova do fazendeiro só o que você precisar fazer é sintonizar na Record TV de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros no horário do programa. Caso prefira ver online, é só criar uma conta gratuita no Playplus (https://www.playplus.com/) e depois clicar na aba "No ar" para assistir a exibição do canal de Edir Macedo em tempo real.

Após a prova do fazendeiro, os participantes que vão disputar a permanência da roça conversam por 30 segundos com o público, justificando sua estadia na casa e pedindo votos. A partir daí a votação é aberta oficialmente. Ela fica no ar até o programa de quinta-feira, dia de eliminação.

Quem já foi fazendeiro em A Fazenda 15?

A prova do fazendeiro já foi realizada quatro vezes no programa, mas até agora apenas três competidores tiveram a honra de conquistar o chapéu. Isso porque um dos competidores contou com a sorte de vencer a disputa duas vezes.

Yuri Meirelles: o modelo e influencer foi o primeiro peão a vencer a prova do fazendeiro na temporada. Ele conquistou vaga na briga pelo chapéu ao ser um dos vencedores de uma prova eliminatória. No dia da decisão, ele derrotou Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins e WL Guimarães em uma disputa que exigia que os peões fizessem gols e depois somassem os pontos de cada acerto.

André Gonçalves: o ator foi o segundo fazendeiro da temporada. Ele caiu na berlinda ao sobrar no resta um e escapou da roça ao derrotar Rachel Sheherazade e Lucas Souza na prova do fazendeiro da semana, que teve uma competição de mira.

Jaquelline: a peoa é até agora a única fazendeira mulher da temporada. Ela estava na berlinda por ser a mais votada da sede, mas conseguiu escapar da disputa por permanência, que exigia agilidade dos competidores. Ela derrotou Laranjinha e Sander.

Yuri Meirelles: depois de vencer a primeira prova do fazendeiro da temporada, Yuri ganhou também a quarta prova da edição. Na disputa, que contou com um circuito de três etapas, ele venceu Marcia Fu e Alessandra Cariúcha.