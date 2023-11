A Fazenda 15: quem foi vetado da 7ª prova do fazendeiro hoje

A prova do fazendeiro terá três peões brigando para escapar da roça da semana, já que Nadja foi vetada da disputa na votação da roça. Saiba como foi o veto do chapéu e o como conferir a competição ao vivo na noite de quarta-feira, 1 de novembro.

Confira: quem votou em quem

Quem vai ficar de fora da prova do fazendeiro?

Nadja foi vetado da prova do fazendeiro e está direto na roça desta semana após Sander, que estava com o poder do lampião nas mãos, ter direito a indicar um peão e vetá-lo da prova. O músico votou em Marcia Fu, mas escolheu a influncer para ficar de fora da prova.

Sendo assim, quem vai participar da prova do fazendeiro serão Jenny, Shay e Marcia.

A prova do fazendeiro pode ser de agilidade, habilidade, memória, entre outras. Elas raramente são de resistência como no reality show da concorrência, e costumam começar e terminar no programa ao vivo, por conta da votação da roça que é aberta logo em seguida.

Assim que é o definido o fazendeiro, os roceiros ganham 30 segundos para pedir votos ao público. A enquete oficial do reality show é publicada no R7.com e o público pode votar sem parar. No total, são 24 horas de votação. Ela é encerrada durante o programa ao vivo de quinta-feira, dia de eliminação no programa.

Sai do programa o peão ou peoa que recebe menos votos. Como os votos são para ficar, é importante ter uma alta porcentagem para se manter no jogo.

Quem já foi fazendeiro em A Fazenda 2023

A prova do fazendeiro desta semana será a sétima disputa da temporada. Veja quem já venceu a briga pelo chapéu e conseguiu escapar da roça:

1ª prova: Yuri Meirelles foi o primeiro vencedor da prova do fazendeiro. Ele conquistou derrotou Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins e WL Guimarães em uma disputa de gols que exigia que os peões contabilizassem pontos por cada acerto no final.

2ª prova: André Gonçalves foi o segundo fazendeiro de A Fazenda 15. Ele escapou da roça depois que derrotou Rachel Sheherazade e Lucas Souza em uma disputa de mira.

3ª prova: Jaquelline venceu a prova do fazendeiro contra Laranjinha e Sander, a dinâmica exigia agilidade e habilidade dos peões, que precisam realizar uma colheita e protegê-la de tiros de paintball.

4ª prova: além de vencer a primeira prova do fazendeiro da edição, Yuri Meirelles também ganhou a quarta disputa, contra Marcia Fu e Alessandra Cariúcha, que contava com um circuito de três etapas.

5ª prova: Jenny Miranda foi a vencedora da quinta prova do fazendeiro da temporada. Ela derrotou Nadja Pessoa e Kally Fonseca em uma disputa que exigia que as peoas pedalassem em uma das etapas e conseguissem liberar caixas para colocar produtos em uma estante.

6ª prova: Lucas Souza venceu a sexta prova da edição, contra Kamila Simioni e Kally Fonseca. Com o título de Agulha no Palheiro, a competição exigiu agilidade dos peões, que precisavam encontrar uma ferramenta no feno, usá-la em uma das etapas e ainda procurar agulhas em um tanque de areia.

Como assistir a prova do fazendeiro em A Fazenda 15

A prova do fazendeiro vai ser ao vivo no programa desta quarta-feira, 1. O programa está marcado para começar às 22h45, depois de Quando Chama o Coração, na Record TV. Você pode acompanhar sintonizando no canal de Edir Macedo ou usando a aba ao vivo gratuita do Playplus, que exige apenas um cadastro. Vamos te ensinar!

Passo 1 - Acesse o endereço https://www.playplus.com/ e depois clique em "Faça um teste grátis". Você selecionará "Play Gratuito" em seguida e apertar o botão "avançar";

Passo 2 - Informe nome, e-mail, senha que usará no site, CPF e celular. Você precisará confirmar a sua conta ao colocar no site o código que receberá por SMS;

Passo 3 - Depois de confirmado sua conta, é só acessar o Playplus no horário de A Fazenda 15 e clicar na aba "Ao vivo" no topo do site. Procure pela Record TV e poderá conferir a programação do canal ao vivo.

