A Fazenda 15: quem vai fazer a prova do fazendeiro hoje (22/11)

Cezar Black, Shay, André Gonçalves e Alicia X foram as vítimas da roça da semana e por enquanto estão na berlinda. Mas um deles ainda irá escapar na prova do fazendeiro de hoje, enquanto os demais terão que lutar para permanecer com a votação popular. Veja quem vai fazer a décima prova do fazendeiro hoje, 22, e quem foi vetado.

Prova do Fazendeiro hoje em A Fazenda 15

Cezar Black, Shayan e Alicia X vão disputar a prova do fazendeiro desta quarta-feira em A Fazenda 15. Cezar foi a indicação da fazendeira Jaquelline, já Shay acabou na briga por conta dos votos dos peões. Alicia X caiu na disputa devido a chama branca, que Lily Nobre usou para trocar Radamés - que havia sobrado no Resta Um - pela estrela do Kwai.

Se Shay vencer a disputa, esse será o segundo reinado do iraniano na atual temporada do reality show, pois ele também foi coroado na sétima prova do fazendeiro da edição. Assim, ele se juntaria a Jaquelline e Yuri, que são os únicos que ganharam o chapéu mais de uma vez em A Fazenda 15 por enquanto. Já se Cezar ou Alicia levarem o chapéu, a vitória será inédita.

A disputa do fazendeiro será ao vivo na Record TV, a partir das 22h45, e pode ser de agilidade, habilidade, força, mira ou memória. Quem foi vetado e ficou de fora foi André Gonçalves, que foi escolhido por Alicia X para não participar.

As provas em que o chapéu de fazendeiro é disputado são sempre iniciadas e finalizadas durante a edição noturna no canal de Edir Macedo, por conta da votação da roça, que é sempre liberada no site do canal entre o final da noite de quarta e começo da madrugada de quinta-feira, porque é necessário descobrir quem escapou da berlinda e quem permanece para que o público possa começar a votar.

A competição de Cezar, Shay e Alicia pelo chapéu será realizada na área de provas do programa, em um dos espaços do confinamento sediado em Itapecerica da Serra. Geralmente, apenas os peões que vão disputar saem da sede e é apenas no retorno do trio que os participantes descobrem quem levou a melhor. Até agora, ganharam a prova do fazendeiro em A Fazenda 15, Yuri Meirelles, André Gonçalves, Jaquelline, Jenny Miranda e Shay.

Como assistir a prova do fazendeiro ao vivo hoje

Para conferir a prova do fazendeiro ao vivo na Record, é só sintonizar no canal por meio de qualquer aparelho de televisão com acesso as emissoras abertas do país, mas para quem estará longe de casa no horário da disputa, também há uma opção: o Playplus.

A plataforma permite assistir o canal sem custo, para isso é só criar uma conta gratuita ao acessar o endereço https://www.playplus.com/ ou fazer o download do aplicativo pela App Store ou Google Play. Depois, é preciso selecionar a opção "Faça um teste grátis" e escolher "Play gratuito".

Será necessário preencher todas as informações pedidas no cadastro, como nome, e-mail, CPF, e a confirmação será feito por meio de uma mensagem SMS. Depois que estiver com a conta ativa, é só acessar a plataforma no horário da transmissão da prova do fazendeiro em A Fazenda 15 e clicar na aba "No ar" no canto superior da tela e pronto!

O pacote pago do PlayPlus, que custa R4 15,90, é para os fãs que desejam assistir ao reality show rural 24 horas e acompanhar o sinal das câmeras exclusivas do confinamento.

VOTE - Enquete A Fazenda 2023 + votação quem fica na 9ª roça

O que ganha o fazendeiro em A Fazenda?

A recompensa imediata de quem vence a prova do fazendeiro é escapar da berlinda da berlinda, mas o campeão recebe bem mais do que isso. Além de garantir mais uma semana no jogo, o vencedor fica imune na próxima formação de roça do programa e ainda tem o direito de indicar alguém direto para a disputa por permanência.

Além disso, o fazendeiro tem mais algumas vantagens no programa, a primeira delas é definir quem vai ficar com cada tarefa. Embora seja uma grande responsabilidade, é a oportunidade de prejudicar adversários com as atividades mais difíceis no trato dos animais.

E quem vence a prova do fazendeiro também ganha um momento de lazer com alguns aliados no Rancho. O espaço é o mesmo utilizado pelo Paiol no começo da edição e conta com jogos, comes e bebes e proporciona aos peões muitas conversas de jogo, longe dos rivais da sede.

Leia também - Eliminados A Fazenda 15: quem já saiu e quem continua no reality