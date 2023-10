A Fazenda 15: Rachel e Jenny brigam e jornalista cita Bolsonaro

A rivalidade de Jenny e Rachel em A Fazenda 15 ganhou um novo capítulo na manhã desta quinta-feira, 19. A mãe de Bia Miranda e a jornalista se desentenderam durante a divisão de tarefas e depois que os peões retornaram para a sede a dupla voltou a brigar.

O que aconteceu entre Rachel e Jenny em A Fazenda 15?

A confusão entre Jenny e Rachel em A Fazenda 15 começou porque a nova fazendeira colocou a loira para tratar das ovelhas esta semana. A jornalista disse que não queria função porque cuidou do lixo na semana passada e muitos participantes estão sem trabalhar. No entanto, a influencer colocou a peoa na tarefa mesmo assim e Rachel já afirmou que não vai fazer, o que causará punição aos participantes caso Jenny não cuide do trato.

Ao retornaram para a sede depois da divisão, o clima tenso entre as duas continuou e uma nova discussão começou. Rachel reclamou que alguns participantes estão há duas semanas sem tarefa, como o caso de Tonzão Chagas, e Jenny disse que coloca quem quiser nas tarefas, pois é a fazendeira.

"Aceito se quiser, ninguém é obrigado", disse a jornalista, que afirmou que tomará punição. "Você é folgada, patricinha, não trabalha o suficiente, reclamou da horta... Eu fiz lixo, vaca, nunca reclamei. Você reclama de tudo", rebateu Jenny. "Vai fazer [as ovelhas]", disse Sheherazade. "Eu faço amor, não tenho problema com isso não, amo cuidar dos bichinhos", respondeu a mãe de Bia Miranda.

Durante a confusão, sobrou até o para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi citado. A briga rendeu gritos entre as peoas e Rachel acusou Jenny de ter medo do público: "está com medo do público lá fora, porque sabe o que fez, está com medo, passou mal com medinho. Vê só se eu tenho medo. Pode botar meu nome na roça (...) Vê se eu tenho medo de você, não tive medo do presidente da república, eu vou ter medo de você? Quem é você?".

"Bonito, acabou seu show?", debochou Jenny. "Não, vou continuar, tenho meu sonho até o último dia que eu estiver aqui", rebateu a jornalista, que ouviu como resposta: "e eu vou fazer da sua vida um inferno".

Durante os últimos anos, Rachel Sheherazade já soltou críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro em seu trabalho como jornalista. Até mesmo no confinamento de A Fazenda 15, ela citou o político, ao dizer aos colegas que ele ligava no SBT para fazer exigências sobre a programação durante seu governo.

