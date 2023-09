A Fazenda 15: Rachel Sheherazade é solteira ou não?

Rachel Sheherazade, 50, é uma das confirmadas em A Fazenda 15 que mais surpreendeu o público. Mãe de dois filhos, a jornalista já declarou publicamente o desejo de ter mais um herdeiro. Mas afinal, a ex-âncora do SBT Brasil vai entrar no confinamento solteira ou casada?

Quem é o marido de Rachel Sheherazade?

A jornalista atualmente está solteira. Rachel Sheherazade se divorciou de Rodrigo Porto, pai de seus dois filhos, em 2016. Desde então, a famosa assumiu um namoro, mas já está desimpedida novamente.

Sheherazade foi casada com Porto entre 2005 e 2016. Os dois terminaram a relação depois de 12 anos juntos, mas não deixaram claro o motivo do rompimento. Em comunicado divulgado nas redes sociais da jornalista, ela revelou que os dois já estavam vivendo separados há um ano antes de anunciarem o término e que o fim aconteceu de forma muito tranquila, respeitosa e conversada. A nova peoa de A Fazenda 2023 teve dois filhos com o ex-marido: Clara, 16, e Gabriel, 15.

Seis meses depois do divórcio, Rachel Sheherazade assumiu o namoro com Matheus Carneiro, um tabelião mineiro. Na época, a jornalista recebeu críticas da comunidade evangélica em sua página no Facebook por engatar um novo relacionamento pouco tempo depois da separação. "Famílias não se dissolvem, casamentos sim!", rebateu ela por meio dos comentários.

O namoro da jornalista terminou dois anos depois, em 2018. Desde então, ela não assumiu oficialmente nenhum outro relacionamento.

Em março deste ano, a famosa afirmou que tem vontade de engravidar pela terceira vez após os 50 anos de idade e quer encontrar um grande amor. "Como sou uma romântica incorrigível, ainda sonho com um grande amor. Eu também tenho o sonho de ser mãe novamente. Congelei óvulos para garantir que um dia eu poderia engravidar de novo e reviver os momentos mais lindos e felizes da minha vida. Nasci para a maternidade", disse em entrevista à revista Quem.

Relacionado: Que dia vai ser a pré-estreia de A Fazenda 2023?

Onde Rachel está trabalhando hoje?

Rachel Sheherazade é colunista da revista IstoÉ, além de manter seu próprio canal no YouTube chamado "Rachel Sheherazade Opinião", onde fala sobre política.

A jornalista começou a carreira em 1993, como repórter em emissoras de João Pessoa, Paraíba, sua terra natal. Em 2011, foi contratada para ser âncora do noticiário SBT Brasil, que lhe rendeu projeção nacional. Sheherazade ficou no comando do jornal até 2020.

No mesmo ano, se tornou apresentadora do programa SBT Mulher, além de ter sido uma das participantes do reality culinário "Bake Off" e ter feito uma pequena participação como ela mesma na novelinha "Cúmplices de Um Resgate".

A famosa foi demitida do SBT em 2020 após desentendimentos com Silvio Santos - o dono da emissora a repreendeu por manifestar opiniões políticas enquanto ela apresentava o SBT Brasil. Na época, a loira era uma das principais vozes do conservadorismo.

Silvio, inclusive, criticou a jornalista em meio ao Troféu Imprensa de 2017, causando um climão. "Você foi contratada para ler notícias, não foi contratada para ler a sua opinião. Se quiser fazer política, compre uma estação de TV e vai fazer por sua conta”, disse. As opiniões de Sheherazade sempre repercutiam na web, criando grandes polêmicas para a emissora.

Desde então, a jornalista esteve fora da TV até ser anunciada como uma das participantes de A Fazenda 2023. Muitos internautas ficaram chocados com o fato dela ter aceitado o convite, já que nenhum outro âncora de jornal jamais participou de um reality show.

Em coletiva de imprensa, o diretor Rodrigo Carelli afirmou que a jornalista inicialmente recusou o convite, mas retornou a ligação dias depois ao mudar de ideia.

Relacionado: A Fazenda 2023: quem são os participantes com mais seguidores?