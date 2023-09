A Fazenda 15: Rachel Sheherazade treta com Kamila Simioni; veja o vídeo

Rachel Sheherazade, 50 anos, de fato, estreou em A Fazenda 15. A jornalista teve seu primeiro bate boca no reality e foi com Kamila Simioni, 37 anos. A briga aconteceu na cozinha do reality na tarde de terça-feira, 19 de setembro, mas só foi exibida durante a estreia na TV aberta.

Por que Rachel Sheherazade e Kamila Simioni discutiram?

A briga entre Rachel Sheherazade e Kamila Simioni começou porque a jornalista disse por duas vezes que não conhecia os participantes da casa, com exceção de André Gonçalves - que é ator e esteve em novelas da TV Globo. Como muitos ali se identificam como famosos, a sinceridade da ex-SBT não agradou.

Ranço instaurado, Simioni disse em um conversa com Cariúcha que sentiu vontade de "levar a mão" na cara da jornalista.

A fala chegou aos ouvidos de Sheherazade, que questionou a colega de confinamento. As duas então começaram a bater boca e a jornalista disparou para a coach: "está querendo VT". Por fim, Rachel disse "se me ameaçar tenho advogado para isso".

A treta logo viralizou nas redes sociais, e a maioria dos comentários exaltam a jornalista.

Confira o vídeo de como a discussão começou:

Simioni discutindo com Rachel Sheherazade. A jornalista chamou Simioni de “vtzeira”, que rebateu dizendo para ela não entrar onde não é chamada. #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/fzvrNCe4PV — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

Veja a continuação da briga:

“Se me ameaçar tenho advogado pra isso” - Rachel para Simioni #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/X8sPGLWUNi — Central Reality (@centralreality) September 20, 2023

