A Fazenda 15: Simioni expulsa? Web aponta agressão

Um vídeo de Kamila Simioni durante a festa realizada na noite de sexta-feira, 20, chamou a atenção na web. Nas imagens, a empresária acertou o rosto de Radamés Furlan com um acessório de sua roupa. Os internautas pedem a expulsão da peoa, que teria cometido uma suposta agressão.

Simioni vai ser expulsa de A Fazenda 15?

A empresária Kamila Simioni bateu como uma corda, parte do figurino que usava durante a festa, no rosto do jogador de futebol. Nas imagens, é possível ver a peoa se aproximando de Radamés enquanto ele conversa com Lily Nobre e jogando o objeto em direção ao famoso.

Os internautas subiram a hashtag "Simioni expulsa" no X, antigo Twitter, e apontaram que a atitude da peoa coloca em risco a integridade física de Radamés, quebrando as regras do programa. Muitos espectadores pedem que a produção elimine a famosa, assim como aconteceu com Rachel Sheherazade na última semana.

Além do momento com Radamés, outro vídeo de Kamila Simioni chutando Shayan Haghbin também circula na web. Nas imagens, é possível ver a peoa sentada e, quando o iraniano se aproxima, a famosa estica a perna e chuta o colega. Outra atitude polêmica da confinada foi cuspir na cara de outros famosos. Os espectadores também pediram para que as cenas fossem avaliadas pela produção.

A Record ainda não havia se pronunciado até a publicação deste texto. Nesta semana, a jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa da atração após acertar o rosto de Jenny Miranda durante uma discussão. A loira admitiu ter colocado a mão na boca da influenciadora digital enquanto a rival gritava, o que foi considerado agressão pela produção do programa. Internautas também apontam que a loira "foi expulsa por menos" já que a atitude de Simioni teria sido mais grave.

Assista ao vídeo da suposta agressão de Simioni: