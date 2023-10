A Fazenda 2023: entenda a treta entre Cariúcha e Lucas Souza

A influenciadora digital Cariúcha e o militar Lucas Souza são inimigos declarados em A Fazenda 2023. Além de estarem em grupos opostos, os dois têm colecionado brigas desde os primeiros dias de confinamento e são alvos um do outro nas votações. Perdeu o começo da treta? O DCI te explica a origem da rivalidade.

Briga entre Cariúcha e Lucas começou no segundo dia

O estranhamento entre a cantora e o ex-marido de Jojo Todynho começou logo no segundo dia. Durante uma conversa com Kally Fonseca, o militar já havia deixado claro que achava que Cariúcha estava oprimindo os demais peões com falas e atitudes que deixavam os outros famosos inibidos. O rapaz afirmou que ainda não sabia como era a personalidade da influenciadora de fato, mas que estava observando.

Na quarta-feira, 20 de setembro, um dia depois da estreia do programa, Lucas Souza foi falar com Cariúcha, que varria a área externa, sobre os óculos que ela havia deixado no cômodo. "Oh Cariúcha, seus óculos estão ali no meio da sala, se continuarem lá, vou jogá-los na piscina”, disse o militar. Isso porque, anteriormente, ela já havia feito a mesma reclamação sobre itens deixados espalhados pelo local.

A influenciadora digital não gostou nada da provocação e desafiou o colega a jogá-los. Lucas tentou explicar, dizendo que Cariúcha havia falado a mesma coisa antes, mas a peoa continuou gritando. "Não, é porque você quer falar dos outros e faz igual”, justificou o rapaz.

Rivalidade com o "grupo dos cria" e processo

Apesar de Cariúcha não fazer parte oficialmente do "grupo dos cria", a influenciadora digital mantém uma amizade com os integrantes, que já haviam se desentendido com Raquel Sheherazade, André Gonçalves e Lucas Souza. Em conversa com o grupo, a funkeira afirmou que jogaria esterco de cavalo nos itens do rival, assim como os demais famosos falaram que jogariam água no baú de roupas do militar.

Durante a formação da primeira roça, Cariúcha se irritou com o rival durante uma das votações e disse que iria expor tudo o que sabe sobre ele - a influenciadora saberia de detalhes da vida de Lucas já que os dois têm o mesmo empresário.

A peoa afirmou que Lucas "não gosta de subcelebridade e gays" e que teria pedido para que a equipe dele não o vinculasse a ela. Após a declaração, os administradores do perfil do militar emitiram uma nota revelando que entraram com medidas legais por injúria, calúnia e difamação.

Já a equipe de Cariúcha afirmou que desconhece "qualquer tipo de processo civil e criminal envolvendo nossa cliente”.

Público acusa Cariúcha de homofobia

Após a formação da segunda roça de A Fazenda 2023, Cariúcha e Lucas se envolveram em mais uma grande briga. Isso porque o ex-marido de Jojo Todynho disse a Sander Mecca que os amigos o haviam feito de bobo por tê-lo deixado por último no "Resta Um".

Yuri Meirelles e Darlan Cunha ficaram furiosos com a fala do rapaz e começaram a discutir. "Vira homem, rapaz, assume o que falou", disse Laranjinha. Shayan Haghbin e Rachel Sheherazade aconselharam Lucas a não dar atenção aos rivais, mas o ator continuou provocando o militar - foi neste momento que o modelo do clipe de Anitta imitou o jeito que o ex de Jojo gesticula e foi acusado de homofobia pelos internautas.

Mais tarde, o assunto voltou à tona enquanto Lucas conversava com outros peões na Casa da Árvore. Tonzão discordou da forma como o militar falou com Sander, e logo Cariúcha entrou na briga, indo em direção ao rapaz. "Não chega perto de mim!", disse ele.

Lucas começou a ser zoado pelos colegas e afirmou que não vai se envolver em uma discussão com uma mulher. Os rivais começaram a chamar o peão de "fresco", enquanto Cariúcha usava um termo pejorativo para ofender mulheres para se referir ao rival, além de tratá-lo no feminino. As provocações foram apontadas como homofóbicas pelos internautas.