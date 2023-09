A Fazenda 2023: ex BBB, quem é Jaquelline de A Fazenda?

Jaquelline Grohalski, 39, é mais uma peoa confirmada em A Fazenda 2023. A influenciadora digital é mais conhecida por ter participado do Big Brother Brasil 18, mas foi eliminada ainda no começo do programa. A fmaosa também é cantora.

Quem é Jaquelline Grohalski de A Fazenda 15?

Quem acompanhou o BBB 18, vencido por Gleici Damasceno, deve se lembrar de Jaquelline Grohalski. A sister foi eliminada no segundo paredão do programa, justamente pela sister que viria a se tornar campeã, com mais de 65% dos votos.

A sister viveu uma relação polêmica um Breno Simões, que atualmente é casado com Paula Amorim, que também esteve na edição de 2018 do confinamento da Globo. O rapaz também havia flertado com Ana Clara, formando um quadrilátero amoroso.

Antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil, Jaquelline também já investia na carreira de cantora e seguiu trabalhando na área do funk depois de sua eliminação - ela até fez participações em shows de famosos, como Weslley Safadão.

Jaquelline tem músicas produzidas pelo Kondzilla, um dos maiores nomes do gênero musical. Entre as faixas, estão "Bem Malvada", "Acidente", "Malvadinho" e "Dancinha Do Tik Tok".

A famosa também é influenciadora digital, somando mais de 2,4 milhões de pessoas que a acompanham diariamente em sua página no Instagram e mais 1,3 milhão no TikTok.

Cinco anos depois do BBB 18, Jaquelline encara seu segundo reality show. Em vídeo gravado para as redes sociais, a famosa disse que já é "cancelada" mesmo: " JAQUECITA VOLTOU! 5 anos após participar da maior loucura de sua vida, a gatah resolveu retornar para o jogo! Então, senta aí, e assiste, pois, ela tá vindo com sangue nos olhos (e ainda mais apimentada)".

A Fazenda 15 começa em 19 de setembro, terça-feira, às 22h30. 22 peões competem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão ao longo dos próximos três meses. Os nomes do Paiol serão anunciados na próxima segunda-feira, durante o programa ao vivo.

Além dela, já estão confirmados: Yuri Meirelles, Olívia Nobre, Rachel Sheherazade, Sander Mecca, Cariúcha, Willian Guimarães, Darlan Cunha, Kally Fonseca, André Gonçalves e Nathalia Valente.

Os próximos nomes dos participantes serão revelados pelo Chico Barney, na sua coluna no UOL e, às 17h30, no Portal Leo Dias.