A Fazenda 2023: que horas começa A Fazenda no domingo (24/9)?

Neste domingo, 24, A Fazenda 2023 inicia mais tarde e terá uma duração mais curta. O programa mostra somente os momentos de destaque da convivência entre os peões nas últimas 24 horas. Além disso, hoje é o dia da gravação da Prova de Fogo, que só será transmitida na edição de amanhã.

Horário de A Fazenda 2023 hoje

O programa de hoje inicia às 23h, horário de Brasília, logo após o "Domingo Espetacular". A edição de A Fazenda 2023 terá apenas 15 minutos de duração, apresentando brevemente os acontecimentos mais importantes entre os confinados durante o sábado e o domingo.

Entre as atividades a serem exibidas no programa de hoje, estão os peões cuidando dos animais, estratégias de jogo, possíveis indicações do fazendeiro Yuri Meirelles e discussões sobre a festa que ocorreu na madrugada de sexta-feira para sábado.

Hoje, também está sendo gravada a Prova de Fogo, mas somente os assinantes do PlayPlus, que oferece transmissão ao vivo durante 24 horas, podem acompanhar a competição em tempo real. Para os fãs que não possuem o plano pago da plataforma de streaming, a opção é aguardar até segunda-feira para assistir à disputa.

Os perdedores da Prova de Fogo passam a dormir na baia junto com os animais, enquanto o vencedor fica com o Poder da Chama, que dá benefícios durante a formação da roça. Aqueles escolhidos não podem usar as acomodações da sede, sob pena de punição para todos caso alguém desobedeça as regras. Além disso, os baieiros devem vestir um macacão xadrez durante todo o período em que estiverem cumprindo o castigo.

Também foi apresentada uma dinâmica com todos os peões no programa "Hora do Faro", que traz de volta um quadro especial. O apresentador Rodrigo Faro, junto com jornalistas convidados, entrevista semanalmente o eliminado mais recente do reality show. Como a primeira roça só ocorrerá na terça-feira, dia 26, as celebridades participaram de uma dinâmica para aumentar ainda mais o 'fogo no feno'.

A próxima semana em A Fazenda marca o início de um novo ciclo, com a primeira eliminação. Depois de amanhã, ocorrerá a formação da primeira roça, com o fazendeiro indicando um concorrente, enquanto os demais peões votarão abertamente para definir o segundo roceiro. Os outros dois serão escolhidos por meio da puxada da baia e da dinâmica do Resta Um, seguindo o formato das edições anteriores.

Como assistir o reality show ao vivo?

O público pode acompanhar A Fazenda 15 e toda a temporada por meio do PlayPlus. O sinal da emissora está disponível para o paiol daqueles que se cadastram. Para acessar o pay-per-view, que oferece câmeras 24 horas, é necessário assinar o serviço por R$ 15,90 mensais.

Siga os passos:

Passo 1: acesse o PlayPlus diretamente no navegador do seu celular ou smartphone em (https://www.playplus.com/) ou faça o download do aplicativo na App Store ou Google Play.

Passo 2: na página inicial, você encontrará a opção "Faça um teste grátis". Escolha a alternativa "Play gratuito". Com o cadastro gratuito, você terá acesso ao sinal da Record, incluindo a programação local de cada região e trechos de conteúdos da emissora.

Passo 3: é hora de criar sua conta. Preencha os campos com seus dados, incluindo nome, e-mail e escolha uma senha. Se preferir, você também pode usar as informações do Facebook ou Google para agilizar o processo.

Passo 4: assim que a transmissão estiver acontecendo, basta clicar na opção "No ar" no canto superior da tela para assistir A Fazenda 2023 em tempo real.

