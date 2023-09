A Fazenda 2023: quem foi vetado da 1ª Prova do Fazendeiro?

A primeira roça de A Fazenda 2023 foi formada na noite da última terça-feira, dia 26, e André Gonçalves, Nathalia, Rachel e Lucas estão na berlinda. Para se livrar da votação na primeira semana do reality, os peões poderão participar da prova do fazendeiro, com exceção de Nathalia, que foi vetada e está definitivamente na roça.

Quem não vai participar da Prova do Fazendeiro?

A influenciadora digital Nathalia Valente foi vetada da Prova do Fazendeiro por André Gonçalves. Nesta quarta-feira, dia 27, participam da disputa apenas Lucas Souza, Rachel Sheherazade e o ex-global. A competição vai ao ar a partir das 22h45, horário de Brasília, logo após a série "Quando Chama o Coração", e será transmitida ao vivo diretamente de Itapecerica da Serra.

Nathalia, obviamente, não gostou nada de ser vetada. Após a escolha de André, a peoa expôs sua insatisfação, dizendo que o ator fala mal das panelinhas, mas estava ali a tirando da competição. O famoso disse que era um voto seu, pessoal, sem estratégia com outras pessoas. "Eles [grupo rival] não estão aqui e, consequentemente, eu posso vetar uma pessoa do grupo deles, que infelizmente é você, Nath," justificou.

As dinâmicas costumam envolver agilidade, habilidade ou sorte. A emissora não costuma divulgar qual será a prova da vez antes do programa ao vivo, e o público só descobre qual será o desafio dos peões depois que o reality show está no ar. Em A Fazenda, não há provas de resistência já que a votação é obrigatoriamente iniciada ainda hoje.

O peão que vencer a Prova do Fazendeiro não só escapa da berlinda, como se torna o novo líder da semana e delega as tarefas para os demais peões, além de indicar um rival na próxima roça. Os dois participantes que perderem a disputa se juntam a Nathalia Valente. Os três devem convencer o público de que merecem permanecer em A Fazenda 2023, e quem tiver a menor porcentagem de votos para ficar será eliminado na quinta-feira.

A votação será aberta logo após o fim da Prova do Fazendeiro. Os internautas têm cerca de 24 horas para votar no site do R7 e decidir quem será o primeiro eliminado da temporada.

Para assistir à Prova do Fazendeiro, basta sintonizar na Record no horário indicado. Os espectadores também podem acompanhar o programa ao vivo pela internet através do Playplus, que libera o sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro. Depois de preencher os dados solicitados pela plataforma de streaming, clique em 'No ar' e depois no player. A transmissão começará em poucos segundos.

Nathália Valente foi vetada de Prova do Fazendeiro - Foto: Reprodução/Instagram/@nathavalente