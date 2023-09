A Fazenda 2023: quem são os participantes com mais seguidores?

Alguns participantes de A Fazenda 2023 já possuem um alto número de seguidores nas redes sociais. Muitos deles trabalham como influenciadores digitais e ficaram conhecidos justamente pelo conteúdo postado, como é o caso de Nathalia Valente e WL Guimarães. Nos últimos anos, a produção também convida celebridades populares no TikTok.

Relacionado: Votação de A Fazenda 2023 vai mudar? Carelli explica

Participantes de A Fazenda 2023 com mais seguidores no Instagram

Até 15 de setembro, um dia após o anúncio dos participantes de A Fazenda 2023, apenas cinco dos 18 confirmados ultrapassam a marca dos milhões de seguidores no Instagram. O mais seguido é o influenciador digital WL Guimarães, que ficou famoso justamente pelas redes sociais. O rapaz começou a fazer sucesso no TikTok, onde suas danças viralizaram, e ganhou muitos seguidores na rede ao lado também. O rapaz é ex-namorado da influenciadora digital e ex-Fazenda Ingrid Ohara.

O segundo lugar do ranking fica com Nathalia Valente, outra peoa que ficou famosa na web. A jovem ganhou destaque no TikTok, onde protagonizou algumas polêmicas recentemente. Um vídeo da influenciadora chorando porque não gostou do resultado de uma tatuagem que fez escondida de sua mãe viralizou na rede, assim como outra postagem dela contando que não gostou do filme "Barbie" e chegou 50 minutos atrasada para a sessão.

Jaquelline ganhou muitos seguidores quando participou do BBB 18, mesmo sendo eliminada na segunda semana da competição. Além disso, a peoa também investiu na carreira de cantora e lançou funks pelo KondZilla.

Já Lucas Souza ficou conhecido por ser ex-marido de Jojo Todynho, o que também lhe rendeu muitos seguidores, principalmente na época da polêmica separação do casal.

WL Guimarães: 4,2 milhões de seguidores

Nathalia Valente: 3,6 milhões de seguidores

Jaquelline Grohalski: 2,4 milhões de seguidores

Lucas Souza: 2,8 milhões de seguidores

Kamila Simioni: 2,2 milhões de seguidores

Rachel Sheherazade: 832 mil seguidores

Cariúcha: 714 mil seguidores

Jenny Miranda: 705 mil seguidores

Kally Fonseca: 419 mil seguidores

Olívia Nobre: 413 mil seguidores

Tonzão Chagas: 367 mil seguidores

Yuri Meirelles: 229 mil seguidores

Radamés Furlan: 177 mil seguidores

Darlan Cunha: 149 mil seguidores

Henrique Martins: 118 mil seguidores

André Gonçalves: 69,9 mil seguidores

Sander Mecca: 34,9 mil seguidores

Márcia Fu: 14 mil seguidores

Participantes de A Fazenda 15 com mais seguidores no TikTok

Entre os 18 participantes confirmados em A Fazenda 2023, apenas quatro deles não estão no TikTok: Radamés Martins, Márcia Fu, André Gonçalves e Jenny Miranda. A mais popular é Nathalia Valente, seguida por WL Guimarães, dois conhecidos TikTokers.

Os peões são as maiores potências na plataforma de vídeos justamente por publicarem com alta frequência, como dancinhas que viralizam na web. Nathalia Valente também tem o costume de postar vlogs sobre sua rotina, treinos e looks.

Nathalia Valente: 17,8 milhões de seguidores

WL Guimarães: 8,4 milhões de seguidores

Jaquelline Grohalski: 1.3 milhão de seguidores

Lucas Souza: 467,3 mil seguidores

Henrique Martins: 210,8 mil seguidores

Kamila Simioni: 166,9 mil de seguidores

Kally Fonseca: 105,1 mil seguidores

Cariúcha: 102,3 mil seguidores

Tonzão Chagas: 101,7 mil seguidores

Rachel Sheherazade: 20,1 mil seguidores

Sander Mecca: 9400 seguidores

Olívia Nobre: 5320 seguidores

Yuri Meirelles: 3287 seguidores

Darlan Cunha: 2346 seguidores

A Fazenda 15 ainda contará com mais quatro participantes, que serão escolhidos através da dinâmica do Paiol. Dez celebridades ficarão confinadas entre segunda-feira, 18, e quinta-feira, 21, enquanto o público vota em dois homens e duas mulheres para se juntarem aos demais peões da sede. Os quatro mais votados entram para o elenco, enquanto os demais voltam para casa.

A nova temporada de A Fazenda começa em 19 de setembro, às 22h30, na Record. O programa é exibido diariamente, e também é possível acompanhar através do pay-per-view do PlayPlus, mediante assinatura paga. A competição fica no ar até dezembro, quando o público irá escolher quem deve levar R$ 1,5 milhão para casa.

Relacionado: Nome + fotos dos participantes de A Fazenda 2023