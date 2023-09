A Fazenda: Quem é Nathalia Valente, TikToker confirmada em A Fazenda 15

A influenciadora digital Nathalia Valente, 20, está confirmada no elenco de A Fazenda 15. A jovem é bastante conhecida na plataforma de vídeos TikTok, onde soma mais de 17 milhões de seguidores e já viralizou por conta de algumas publicações controversas na rede.

VEJA:

Quem é Nathalia Valente de A Fazenda 15?

A TikToker é um dos nomes mais conhecidos da plataforma, onde pública conteúdo diverso desde dancinhas, looks e momentos de sua rotina. Nathalia Valente também faz sucesso no Instagram, somando mais de 3,5 milhões de seguidores.

Nathalia já virou assunto nas redes sociais ao menos duas vezes nos últimos anos por conta de alguns vídeos polêmicos publicados por ela. Em junho do ano passado, a influenciadora digital, que ainda tinha 18 anos, contou aos seguidores que ia fazer uma tatuagem de grande proporção escondido de sua mãe - o desenho em questão era uma cobra nas costas.

Entretanto, a nova peoa publicou um vídeo mostrando o resultado da tatuagem e disse não ter gostado do resultado. A polêmica rendeu milhares de novos seguidores para Nathalia, que vem escondendo o desenho desde então. Diante da exposição, a jovem foi processada pelo tatuador por danos morais.

Já em julho deste ano, Nathalia Valente voltou a causar por criticar o filme "Barbie". A influenciadora digital mostrou que chegou na sessão 50 minutos atrasada e disse não ter gostado da história, sendo bastante criticada pelo atraso e por ter assistido o longa pela metade.

Já estão confirmados: Yuri Meirelles, Olívia Nobre, Rachel Sheherazade, Sander Mecca, André Gonçalves, Kally Fonseca, além da Nathalia Valente.

Os próximos nomes dos participantes serão revelados às 14h30, no Link Podcast, do Felipeh Campos; 15h30, Chico Barney, na sua coluna no UOL e, às 17h30, no Portal Leo Dias.