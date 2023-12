André vence última Prova do Fazendeiro; 4 estão na roça

André foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira, 13, a última da temporada. O ator escapou da berlinda, que será quádrupla desta vez, enquanto Black, Tonzão, WL e Radamés disputam a preferência do público na 12ª roça na qual dois deles serão eliminados.

Como foi a prova do Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro de hoje desafiou André Gonçalves, Tonzão Chagas e WL Guimarães a escalarem uma torre e encararem uma disputa que envolveu habilidade e agilidade. Na primeira fase da competição, os peões usaram a pontaria para abrir um depósito onde estavam guardadas peças 3D e retirá-las do local.

Na segunda parte da prova, os famosos usaram as peças para construir uma embalagem gigante da marca de produtos de beleza patrocinadora, que deveria ser montada sobre uma base. WL, o primeiro peão a completar o desafio, conquistou a vaga no desafio final.

Em seguida, foi dado início à terceira fase da Prova do Fazendeiro, na qual os famosos tiveram que desenrolar cordas de um carretel gigante e conectá-las na lateral dessa embalagem. André terminou a tarefa primeiro e seguiu para o desafio final da torre, juntando-se a WL.

WL e André disputaram o último chapéu de fazendeiro. Cada um deles se posicionou em um lado da torre, na qual tiveram que puxar os pinos gigantes posicionados em sua lateral, escalar e depois chegar ao topo da estrutura. O ator foi o primeiro a bater o sino e saiu vitorioso.

Após o fim da Prova do Fazendeiro, os três peões retornaram para a sede, e Jaquelline passou o chapéu para André. Em seguida, Adriane Galisteu abriu a votação da 12ª roça de A Fazenda 15 e deu 30 segundos para os quatro roceiros se defenderem. Dessa vez, os dois menos votados deixam a competição, enquanto os outros dois seguem no jogo. O resultado será anunciado na quinta-feira, 14.

Como serão formadas as próximas roças?

As próximas duas roças, que também terão eliminações duplas, serão formadas de um jeito diferente. Não haverá mais indicação do fazendeiro nem votação aberta. Os roceiros serão escolhidos para disputarem a preferência do público por meio de uma Prova Especial. Depois, os peões que sobrarem cairão automaticamente na berlinda para que a audiência escolha os finalistas.

Na sexta-feira, 15, será formada a Roça Especial. A dinâmica será disputada em quatro duelos definidos por sorteio, e os quatro perdedores entre os oito peões que restam no jogo irão automaticamente para a berlinda.

Os vencedores da dinâmica podem ou não optar por ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro irá para a roça e trocará de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os oito peões votarão para definir o quinto roceiro, entre os que ainda não estiverem na berlinda especial. No fim do programa, será aberta a votação do público, e os dois peões menos votados para ficar serão eliminados no dia seguinte.

Com mais uma eliminação dupla, sobrarão apenas seis participantes no jogo. Todos eles vão disputar os votos da audiência na última roça dupla, que escolherá quatro deles para chegar na final, que será formada na terça-feira, 19.

A votação para a escolha do vencedor será aberta na próxima quarta. Os internautas terão 24 horas para escolher um dos finalistas para levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa, enquanto o segundo lugar fica com um carro 0km. Não há premiação para os peões que terminarem na terceira e quarta posição.

A grande final de A Fazenda 15 acontece na quinta-feira, 21, a partir das 22h45, horário de Brasília. Todos os peões da temporada retornam para a festa.