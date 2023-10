Black expulso? O que aconteceu na festa de A Fazenda 15 ontem

Com o tema "Brasil", os peões se divertiram com grupo Pixote na nova festa de A Fazenda 15 nesta final de semana, usaram roupas coloridas e ganharam uma decoração marcante. Rolou beijo entre aliados, mas como nem tudo são flores, a comemoração contou também com alguns desentendimentos entre os confinados e até acusação de agressão de Jenny sobre Cezar Black.

Lucas e Jaque se beijaram na festa de A Fazenda 15

Jaquelline aproveitou mais uma festa para poder beijar. A ex-BBB beijou Simioni na semana passada e desta vez ficou com Lucas Souza em A Fazenda 15, um de seus aliados no jogo. A dupla estava curtindo o momento dançando, até que se aproximou na pista de dança e deu aquele beijão.

Depois, Jaque chegou perto de Lucas novamente e contou para o peão de A Fazenda 15 que gostou do beijo. O ex-marido de Jojo Todynho e a influenciadora digital conversaram bastante durante a festa, o coach de finanças disse que o "fechamento" deles no confinamento é apenas entre quatro participantes, sendo eles dois, mais Rachel Sheherazade e André Gonçalves, sem incluir Nadja Pessoa ou Kally Fonseca, que são próximas do grupo.

Treta entre peoas na festa A Fazenda 15

Uma confusão que ocorreu durante a festa de A Fazenda 15 envolveu Jenny Miranda e Kally Fonseca. Elas acabaram trocando acusações e gritaram no rosto uma da outra. Tudo começou porque Lily Nobre e a mãe de Bia Miranda foram ao banheiro e encontraram um absorvente no vaso sanitário. A dupla tirou o assunto a limpo até descobrir que Kally foi a última a entrar no banheiro antes delas. As participantes acabaram discutindo depois da reclamação das aliadas, que pediram mais atenção da cantora de forró.

Kally negou as acusações e disse que não faria algo assim. A cantora também contou que não viu absorvente nenhum durante sua ida ao banheiro, o que para Jenny confirmou que foi a forrozeira quem deixou cair ao fazer xixi sem prestar atenção. A mãe de Bia Miranda ainda reclamou que precisou colocar a mão na privada para tirar o absorvente.

Ainda sim Kally disse que não jogou o absorvente e Jenny se cansou da discussão. "Não vou ficar brigando com louco, não vou ficar brigando com bêbado", reclamou Jenny. Kally foi atrás da famosa e pediu por respeito. "Você não sabe seu limite de cachaça", rebateu Jenny, que disparou "bate" quando as coisas esquentaram entre elas e os peões chegaram para apartar a discussão.

Black agrediu Jenny?

A confusão entre Jenny e Kally acabou gerando outro problema: uma acusação de agressão. Mas não por conta das atitudes da cantora de forró. Como Cezar Black apareceu no meio da discussão para apartar, a mãe de Bia Miranda disse que o ex-BBB machucou seu braço durante a tentativa de separar as duas.

A famosa foi até o closet para reclamar com a produção de A Fazenda 15 sobre o ocorrido e depois discutiu com o enfermeiro neonatal. Ela comentou com o colega de confinamento que seu braço ficou ardendo e que disse para a produção puxar o VT do momento. Cezar rebateu as acusações e reclamou: "você puxou meu braço. Vai puxar o VT, está louca? Você puxou meu braço".

Lily ficou do lado da amiga, enquanto Shay tentou defender Black. Por conta disso, a cantora também se desentendeu com o iraniano. A filha de Dudu Nobre acusou o empresário de ser "cachorrinho" do ex-BBB depois de dizer que ele estava "estranho" com ela. "Eu falei que ele foi errado em se meter na briga de mulheres, concordo com vocês, agora falar que ele foi para machucar não concordo, ele foi com boa intenção", disse o ex-Casamento às Cegas.

Lily Nobre não gostou de brincadeira em A Fazenda 15

Outra confusão que tomou o final da festa de A Fazenda 15 foi uma rima do ator André Gonçalves, que estava cantando com Tonzão Chagas e durante a brincadeira citou Lily Nobre e falou sobre a peoa "perder as pregas". A famosa não gostou da situação e se sentiu incomodada.

Depois da rima, ela reclamou sobre o assunto e disse: "tem que tomar um pouco de cuidado com as brincadeiras que vocês fazem. Eu sou menina, tá ligado? É meio pesado. O Ton sempre fala pra mim que ele é uma pessoa escuta o toque dos outros. É uma brincadeira que não se deve fazer, se vocês querem fazer, vocês fazem entre vocês".

"Ele acha que tá falando com quem? Sou mulher, o mínimo que eu tenho é respeito. Sou mulher que namoro. Não tenha essa de brincar com os outros", continuou. Tonzão tentou se explicar para a cantora, mas a famosa não aceitou bem e continuou reclamando de André.

